Ofrecen $200 millones por responsables de atentado a contralora de Cali, así lo anunciaron las autoridades en las últimas horas.

Lo anterior, después de que la camioneta que transportaba a la funcionaria fuera atacada con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en moto.

Atentan contra contralora de Cali

El alcalde Jorge Iván Ospina denunció esta mañana el atentado contra la contralora de Cali, María Fernanda Ayala. El mandatario no entregó mayores detalles pero confirmó que resultó ilesa. Estos son los tuits del mandatario donde pide que el atentado se investigue hasta las últimas consecuencias; además, pidió investigadores especializados para el caso.

Después, señaló el hecho como un acto más de “desestabilización a la que viene siendo sometida la ciudad”. Este es el hilo en el que el alcalde de Cali condenó el ataque a la funcionaria y pidió celeridad en las investigaciones.

La intensa desestabilización a la que viene siendo sometida nuestra ciudad y nuestro Gbno debe cesar

Acá no se trata de nuestras politicas o ideología , se trata de un pueblo que tiene derecho al bienestar integral — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 2, 2021

Ofrecen recompensa por responsables

La Contralora narró que estaba revisando su bolso y hablando con el conductor, cuando escuchó los disparos y el motorista le alertó del atentado. “Le dije que siguiera, y continuamos hasta el CAM, donde puse la alerta y le comuniqué a las autoridades lo que ocurrido”.

Además, señaló que no ha recibido amenazas previas a este atentado. También, dijo desconocer si el mismo está relacionado con alguna investigación a su cargo. “Cumplimos con una función constitucional y legal de evaluar el manejo de recursos públicos. He desarrollado diferentes acciones de control, que traslado a las autoridades competentes, hemos revisado a la administración actual y a la anterior, no podría decir que esto tenga relación con un caso específico que auditamos, porque auditamos muchos”, dijo la contralora en rueda de prensa.

Por lo anterior, el alcalde Jorge Iván Ospina anuncia una recompensa por $200 millones por información sobre el atentado que sufrió la contralora de Cali, María Fernanda Ayala. El mandatario escribió en su cuenta “Una recompensa de hasta 200 millones de pesos hemos orientado para esclarecer y capturar a quiénes han atentado contra nuestra contralora María Fernanda Ayala. Las actividades de control fiscal a nuestro gobierno y anteriores deben seguir con responsabilidad y exigencia”. Este es el trino compartido por el mandatario.