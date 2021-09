Hombre salió del carro para escuchar un audio de su amante y olvidó que tenía el bluetooth encendido. La esposa se encontraba en el interior del vehículo y escuchó todo.

El caso se registró en México cuando el hombre quedó en evidencia ante su esposa por efectos de la tecnología.

El caso

Un hombre se encontraba en el vehículo con su esposa cuando recibió un mensaje en su celular. Se trataba de un audio y para poderlo escuchar decidió bajarse del vehículo.

“Hola mi amor ¿Por qué no me has enviado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué? ¿Nos vamos a ver hoy o no?”, se escuchó en el audio.

La sorpresa se la llevó cuando la voz que salió era la de su amante y que se escuchó dentro del vehículo porque el celular estaba conectado al bluetooth.

Según RCN Radio, los hechos ocurrieron en México y en las redes sociales se ha generado todo tipo de opiniones y burlas. En uno de los vídeos que se han viralizado de la web dicen: “ese compa ya está muerto, pero no le han avisado”.

Además, otro tipo de comentarios, como: “mis condolencias para un soldado caído, en el frente de batalla”. Mientras que otro dijo: “eso se llama pegarse un tiro en el pie”.

El video aquí.

