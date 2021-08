Ruby Macea Pacheco, de 52 años, denunció que uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena le impusieron un comparendo por lucir un topless en la playa. Protesta en topless de mujeres que sancionaron por estar desnudas en playas de Cartagena.

“Estábamos allí y más o menos a las 10 de la mañana llegó la Policía a decirnos que no podíamos estar así porque era una playa familiar y había niños. Le dije, pero ¿cuál es la parte del cuerpo con que los niños tienen más contacto desde que nacen? ¡Nuestros senos, nuestros pezones! Entonces, ¿cómo van a ser nuestros senos y nuestros pezones un peligro? Nuestros senos no son bombas. Son unos órganos de alimentan a esta humanidad que tanto amor necesita. Son unos órganos maravillosos que no tenemos por qué esconder, no tienen por qué discriminárnoslos. Hacen parte de nuestros cuerpo”, dijo Ruby al diario El Universal.

Por tanto a la presunta infractora se le impuso un comparendo por “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generan molestia a la comunidad en espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público”.

Este comparendo aparece en el artículo 33 del Código de Policía, hacen parte de los “comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas”, por lo que Ruby deberá pagar una multa general tipo 3 cuyo valor es de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes ($484.547).

Por lo tanto en reacción, Ruby y un grupo de amigas protagonizaron una curiosa manifestación en las playas de Marbella para exigir por sus derechos.

“Este año el Día del GoTopless cayó 22 de agosto, que fue el domingo, y lo estaba realizando con una amiga y otras dos chicas, que igual pueden estar y no quitarse la camisa si así lo desean, están en su derecho”, concluyó la amonestada.

