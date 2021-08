Colombiana que murió en la frontera de Estados Unidos supuestamente viajaría al Meta. La familia de la mujer que vive en Tunja se sorprendió al conocer la noticia,

La mujer habría emprendido un viaje con sus dos hijos con destino al departamento del Meta, según reveló la familia.

Murió con su hija en el desierto de Arizona

Según Noticas Caracol, se trata de Claudia Marcela Pineda, la colombiana que murió con su hija en el desierto de Arizona, quien le dijo a la familia que se iba de viaje a San Martín, Meta.

Según María Isabel Pineda, tía de Claudia, ella había emprendido el viaje el pasado 19 de agosto, cuando les dijo que se iba a otra ciudad para buscar una mejor calidad de vida para ella y sus pequeños de 10 y 2 años.

“Me dijo que ya se iba. Estábamos sentados y le dijo a los niños ‘vayan y se despiden de sus tíos’. Y el niño se me botó y me apretó duro, porque ese niño estaba muy apegado a mí y entonces la niña se fue y me abrazó. Nos abrazó a todos y se despidió“, dijo.

Además, recordó que la mujer le dijo que no la fueran a llamar. “Me dijo ‘tía, no me vayan a llamar, ni me vayan a escribir porque me voy para una finca de la tía de Hugo aquí en San Martín’“, agregó.

Sin embargo, este 26 de agosto, Hugo Pinzón, pareja de Claudia contactó a la familia para informarles lo que había sucedido en la frontera de México con Estados Unidos.

“Nos dijo Hugo que era que Marcela había ido a pasar la frontera junto con la niña, el niño y que los habían encontrado en el desierto. Que ya estaban muertos. Que el niño estaba muy grave en el hospital“, relató Leidy Johana Acevedo Pineda, prima de Claudia Marcela, según el noticiero.

Lo que dijo la Cancillería

A través de un comunicado, la Cancillería de Colombia se refirió al caso de la colombiana que murió con su hija en la frontera.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores contactó a la familia de las víctimas mortales para prestar la asesoría necesaria y orientarlos sobre la posibilidad de repatriar a Colombia los cuerpos o las cenizas de las fallecidas”, reveló.

Además, dijo que las autoridades tenían información del niño. “En cuanto al niño, las autoridades informaron que estará en custodia de un centro de menores de edad de California hasta que se defina con quién permanecería en Estados Unidos o si regresa a Colombia“.

Sin embargo, la familia de Claudia le dijo al noticiero que hasta el momento no han tenido contacto con la Cancillería.

“No se han comunicado con ninguno de nosotros. No sabemos. Ellos dicen que se han comunicado con la familia de ella, pero con nosotros no se han comunicado. Nosotros lo que pedimos es la repatriación del cuerpo de Marcela y de la niña, porque no queremos que envíen las cenizas“, dijo Yenny Pineda, prima de Claudia, al mismo medio.

La Cancillería informa que el jueves 26 de agosto, nuestro Consulado en Los Ángeles fue contactado por la patrulla fronteriza del área de Yuma, Arizona, para notificar el hallazgo de los cuerpos de una mujer y una niña (una madre y su hija) 👉 https://t.co/cd84HBzrSz pic.twitter.com/COdIkt1vxc — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 28, 2021

Colombiana que murió en la frontera de Estados Unidos supuestamente viajaría al Meta