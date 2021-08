Familia colombiana murió de calor en desierto intentando entrar a EE.UU., así lo informaron las autoridades en las últimas horas.

De esta lamentable tragedia el único sobreviviente fue un menor de 3 años que tenía agotamiento por el calor.

Familia colombiana muere de calor

El consulado de Los Ángeles, California, llegó la notificación del lamentable hallazgo del cuerpo de una mujer y su hija. Este, se presentó en el área de Yuma, Arizona. Según dice el reporte, la mujer y la niña perdieron la vida debido a la intensa ola de calor que presenta la zona.

Junto a los dos cuerpos, se encontró a un niño de tan solo 3 años de edad quien mostraba señales de agotamiento por el calor. Según indican, la familia pretendía ingresar ilegalmente al país norteamericano por este peligroso paso. Uniformados de la patrulla fronteriza encontraron a la familia y les dieron el tratamiento protocolizado para este tipo de situaciones. También, trasladaron al menor hasta un hospital en Phoenix, Arizona, para la correspondiente evaluación médica.

Según conoció la cadena radial BluRadio, el nombre de la madre es Claudia Marcela Peña y se dirigía los Estados Unidos para encontrarse con su esposo, Hugo Pinzón.

Yeni Acevedo, prima de la víctima, habló para los micrófonos de esa emisora contando lo sucedido. “Ella salió el sábado, 21 de agosto, del Aeropuerto El Dorado con destino a México, el martes en la mañana viajó a Tijuana en avión y ese mismo día, viajó a Mexicali por tierra donde, supuestamente, un ‘coyote’ las iba a llevar a la frontera”.

El ‘coyote’ los abandonó

Según las primeras versiones, el sujeto que los estaba ayudando a entrar al país norteamericano abandonó a Peña y sus dos hijos, de 11 y 3 años en el desierto. Por otra parte, la Cancillería colombiana confirmó que el niño “estará en custodia de un centro de menores de edad de California hasta que se defina con quién permanecería en los Estados Unidos o si regresa a Colombia”. También, señalaron que ya se contactaron con los familiares para “orientarlos sobre la posibilidad de repatriar a Colombia los cuerpos o las cenizas de las fallecidas”.

Aunque no se han confirmado las causas de la muerte, al parecer, madre e hija no habrían soportado las intensas temperaturas, pues no tenían signos de violencia. Este peligroso paso, es conocido como la trampa mortal para los migrantes pues muchos han intentado cruzarlo sin lograrlo.

Según las cifras, hasta agosto de 2020, cerca de mil inmigrantes tuvieron que ser rescatados por los agentes fronterizos; quienes los encontraban débiles, lastimados o en complicados estados de salud debido al cansancio de las largas caminatas y las intensas olas de calor. En 2019, por ejemplo, las autoridades estadounidenses hallaron 153 cuerpos sin vida.