(Video) Helicóptero cayó sobre un bus y cuatro personas resultaron heridas. Se trata de una escena que se vivió en el municipio de Agua Blanca, del estado de Hidalgo en México.

Los hechos se registraron en la mañana del miércoles, 25 de agosto, cuando un helicóptero oficial se fue a tierra.

Cuatro personas heridas

Según conoció El Tiempo, la aeronave tenía al menos quince tripulantes y cayó sobre un bus que transitaba por una carretera distrital.

De acuerdo con la versión que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su alocución la causa del accidente fue “una fuerte ráfaga de viento”.

Algunos medios mexicanos indicaron que el helicóptero venía de brindar apoyo a los damnificados del huracán Grace.

Según las autoridades, ninguna de las persona que resultaron heridas fueron de gravedad.

Las cuatro personas heridas presentaron traumatismos menores. Entre los heridos está Éric Cisneros, secretario de Gobierno de Veracruz.

El presidente tenía programado viajar justamente a esa región para monitorear la recuperación de los municipios afectados por la tormenta tropical.

Sin embargo, por la situación climática tuvo que a su aplazar su visita.

“Me informó el secretario de la Defensa que habían hecho un reconocimiento y que no podía volar, que iba a depender de cómo amaneciera, que había mal tiempo pero no estaba lloviendo fuerte. Sin embargo, al día siguiente había mucha lluvia, mucho viento, entonces ellos me dijeron que no era posible sobrevolar la zona”, comentó el presidente mexicano.

Hasta el momento, los registros oficiales reportan que la tormenta, que comenzó el 13 de agosto, ha dejado cerca de 11 muertos y tres desaparecidos.

Por el momento, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por su sigla en inglés), indicó que puede que en los próximos días pase una nueva depresión tropical por la zona.

El video aquí.

Mexico : Helicóptero de la Marina se desploma en #Veracruz , Secretario de Gobierno y comitiva salvan ilesos pic.twitter.com/hzXzqO4Rgp — T-Vinet HD (@InetTvDigital) August 26, 2021

