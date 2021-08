Medellín se declara en emergencia por falta de vacunas. El alcalde, Daniel Quintero, anunció este viernes que la ciudad se declara en emergencia por la escasez de dosis.

Dudas para continuar con el proceso de vacunación

“Necesitamos un compromiso del Gobierno Nacional para que a Medellín no le falten vacunas. En otras ciudades no pasa lo mismo, entonces necesitamos que le metan corazón a lo qué pasa en Medellín, que no nos dejen sin vacunas. Tenemos mucha gente que se quiere vacunar”, dijo el mandatario local.

Además, señaló que es posible que al mediodía de este viernes, 27 de agosto, en Medellín no habrá vacunas disponibles para primeras dosis.

En la actualizad la ciudad tiene 19.000 dosis que están destinadas a primeras dosis que se distribuyen entre mujeres gestantes, niños y población en general.

Mientras que para el proceso de aplicación de segundas dosis, Medellín tiene 40.891 vacunas.

Finalmente, el alcalde recalcó que desde el comienzo de la vacunación Medellín ha tenido al menos 20 días no consecutivos en los que no ha podido continuar con el proceso debido a la escasez de dosis.

Por su parte la secretaria de Salud, Andree Uribe, dijo a través de sus redes sociales que “estamos a pocas horas de agotar las vacunas disponibles en la ciudad para población en general, contamos principalmente con Pfizer, priorizada para gestantes y menores de edad. Es decir que, sobre medio día, se suspendería la vacunación de otras poblaciones“.

