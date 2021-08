Este viernes se conoció que el expresidente presentó lo que sería su proposición para la amnistía que había de la ya había hablado. Las críticas que recibió Uribe al presentar su propuesta de amnistía general para el país.

En el borrador, el expresidente incluye la recuperación de derechos políticos y un tratamiento diferencial para las Fuerzas Militares.

El expresidente Álvaro Uribe presentó ante la bancada del Centro Democrático un borrador de la propuesta para una amnistía general. Según Uribe, en el país se debería discutir una ley de amnistía general para resolver el desequilibrio judicial; considerando que algunas personas pagan largas condenas y otras siguen libres o reciben sentencias menores pese a la gravedad de sus delitos.

En este borrador se plantea que los condenados o procesados recuperen sus derechos políticos. “Se permitirá por una sola vez que personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones o procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos; sean elegidas para cargos de representación popular, o nombradas en la administración pública, con observancia de los requisitos generales sobre la materia”, reza el texto.

Luego, aclara que esta propuesta solo cobijaría a quienes no estén implicados en infracciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Añade que “se exceptúan delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de corrupción en la contratación pública”.

Álvaro Uribe propone que la ley, por una sola vez, amplíe los subrogados penales a favor de personas condenadas o procesadas. Esto, salvo por los delitos mencionados en el inciso anterior. Cuando el beneficiario de esta norma realice una conducta penal posterior, la pena se agravará en la mitad.

También, la propuesta sostiene que los integrantes de las Fuerzas Armadas condenados por delitos cometidos hasta la fecha de promulgación de este eventual acto legislativo; que hayan completado 5 años de privación de la libertad, gozarán del beneficio de libertad condicional y podrán ejercer los derechos políticos.

El texto añade que quienes se beneficien de esa norma deben reparar a las víctimas y contribuir a la verdad. “Será deber de los beneficiarios de esta norma realizar una reparación a las víctimas, con pedido de perdón, cuando se haya causado el daño. Se exigirá el reconocimiento de los hechos o en su defecto la contribución a la verdad, sin que esto implique auto incriminación”.

En el Congreso de la República se conocieron voces a favor y en contra de la propuesta del expresidente.

“La verdad es revivir, resucitar, a quienes eran sus socios políticos y que han sido objeto de procesos judiciales o disciplinarios que los han inhabilitado”. Esta fue la opinión del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático.

Por su parte, el senador del Centro Democrático pidió que la aministía también se propusiera para el ciudadano de a pie. “No puede ser posible que algunos solamente quieren amnistía a los integrantes de las FARC. Es necesario también hablar del colombiano de a pie. Que también se le dé amnistía, equilibrar la cancha”, dijo.

Además, el analista político y periodista, Ariel Ávila, comentó que el expresidente solo busca aprobar la propuesta con el objetivo de beneficiarse a él mismo.

Ávila comenta que la iniciativa sería un intento porque el país no sepa la verdad sobre el conflicto armado. Además, también comentó que la propuesta podría ser un intento por desviar el debate electoral del “desastre” que ha significado el gobierno de Iván Duque.

Por otro lado, el fiscal general, Francisco Barbosa, manifestó su desacuerdo con la propuesta con un rechazo rotundo.

“Nosotros no podemos echar para atrás. Aquí no puede haber gente que quiera lavarse la cara con amnistías totales. Porque eso no va a ser permitido o por lo menos no por mí, mientras que yo sea fiscal general de la nación”, fueron las palabras del fiscal.

El exmandatario publicó el borrador de la propuesta comentando que este necesita ser perfeccionado.