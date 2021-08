Indignante: una niña de 15 años fue baleada por robarle el celular en Bogotá

El ataque se perpetró en la localidad de Bosa de la capital. Una niña de 15 años fue baleada por robarle el celular en Bogotá.

Postrada en una cama de un hospital tratando de recuperarse, así es la situación actual de una niña de 15 años a la que le dispararon por robarle el celular.

Los hechos se desarrollaron cuando la niña jugaba en frente de su casa con otros dos niños. Un sujeto se le acercó en la calle y le pidió el celular, todo quedó registrado en video.

Ante la distracción de la niña, en medio del juego con los otros niños, el hombre le disparó y la dejó tendida en el piso.

La bala perforó el pulmón derecho y afectó la columna, puede que esta menor de edad no pueda volver a caminar por cuenta de esto.

En Noticias Caracol, la mamá de la menor declaró que el estado de salud de su hija es delicado. Contó que la bala sigue dentro del pulmón y que actualmente está internada en el Hospital del Kennedy.

Con la afectación en la columna de la niña, los médicos comentaron que existe la posibilidad de que no vuelva a caminar.

Según su mamá, con terapias y una cirugía, la menor de edad podría recuperar la movilidad. Sin embargo, aún es incierto si podría o no volver a mover sus piernas.

Su mamá contó que es muy triste que un niño ya no pueda salir frente a su casa a jugar en la ciudad. Esto da cuenta de la preocupante situación de seguridad en la capital.

La mujer también narró que no han podido acceder a un buen servicio de salud. Lo anterior pues la niña necesita atención por parte de varias especialidades y no han podido porque no se ha podido trasladar.

La mujer dijo que exige “que se haga justicia y me ayuden en la investigación”. Según contó, el caso lo han tomado múltiples fiscales, pero la mamá no ha visto mayor avance.