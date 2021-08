La mandataria de la capital del país pidió que el anuncio de la apertura venga con más vacunas. Claudia López pide respaldos de vacunas para la nueva etapa de vacunación.

En medio de la apertura de todas las etapas de vacunación por parte del Ministerio de Salud, la alcaldesa de Bogotá lanzó una crítica al Gobierno por la falta de vacunas en la capital.

Cabe mencionar que desde Seúl, Corea, el máximo mandatario anunció que las personas desde los 12 años ya pueden asistir a vacunarse. Esto quiere decir que todos grupos etarios ya quedan liberados a partir de este 28 de agosto para ir a vacunarse.

La alcaldesa comentó que le alegraría mucho más el anuncio si viniera acompañado de vacunas.

Lo anterior teniendo en cuenta que en la capital ya se agotaron totalmente las segundas dosis de la vacuna Moderna y Sinovac. Además, el Distrito comenta que solo le quedan vacunas para primeras dosis hasta este sábado.

Con su pronunciamiento, la alcaldesa criticó que se hiciera el anuncio de la nueva etapa de vacunación en vista de que en la capital escasean los biológicos.

“Mucho nos alegrarían los anuncios si vinieran respaldados por la real entrega de vacunas en Bogotá. No nos quedan sino dos días de primeras dosis y ya no tenemos segundas dosis de Sinovac y Moderna disponibles. Miles de personas angustiadas leen anuncios, pero no pueden vacunarse”. Esto fue lo que escribió la alcaldesa en su cuenta de Twitter en vista del nuevo anuncio.

Mucho nos alegrarían los anuncios si vinieran respaldados por la real entrega de vacunas en Bogotá!

No nos quedan sino 2 días de primeras dosis y ya no tenemos segundas dosis de sinovac y moderna disponibles.

— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 26, 2021

Cabe mencionar que el secretario de salud encargado de Bogotá, Manuel González Mayorga confirmó la escases de vacunas. El funcionario comentó que las dosis de la vacuna de los laboratorios Moderna y Sinovac, destinadas a completar esquemas, están agotadas.

Estas conclusiones expuestas se dieron tras finalizar la Mesa de Coordinación Territorial para la Vacunación contra la Covid-19 en Bogotá. En esta mesa participaron las EPS e IPS de la ciudad, la alcaldesa de Bogotá y el secretario González.

La ciudad actualmente solo cuenta con 120.000 vacunas para iniciar esquemas de vacunación. Ante la escases de vacunas, el Distrito espera que el Ministerio de Salud pronto anuncie y suministre nuevas vacunas a la capital para poder continuar con la inmunización de la capital.

“A la fecha, no ha sido recibido por parte del Gobierno nacional vacunas de estas dos casas farmacéuticas. Por tanto, en este momento continuamos teniendo dificultades para completar los esquemas de vacunación y le pedimos a la comunidad que esté tranquila y atenta a la información que se esté brindando”, concluyó el secretario de salud encargado.