Hoy será imputado el general Mario Montoya por ‘falsos positivos’, así lo confirmó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

La Fiscalía citó el pasado 12 de agosto a una audiencia de imputación, que se confirmó para este miércoles a las 9:00 a.m.

Caso Mario Montoya Uribe

El caso del general en retiro, Mario Montoya Uribe, señalado como presunto responsable por ejecuciones extrajudiciales; ha estado en el centro de la polémica. Lo anterior, debido a que la competencia de su caso está entre la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Mientras que la defensa del general en retiro considera que la JEP es el órgano competente, la Fiscalía citó el pasado 12 de agosto a una audiencia de imputación. Esta se confirmó para este miércoles por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Según el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, allí se presentarán cargos contra Montoya como “determinador por homicidio agravado en concurso simultáneo de 104 falsos positivos”. Estas fueron ejecuciones extrajudiciales que se reportaron como resultados operacionales exitosos entre 2007 y 2008.

Estos resultados, se motivaron por una política que daba beneficios a los oficiales por cada “baja” en combate. Anteriormente, la Fiscalía ya había pedido audiencia para realizar la imputación, pero esa diligencia quedó suspendida tras el paso del caso del general Montoya a la JEP.

Según dijo Andrés Garzón, abogado del general (r), al periódico El Colombiano, su representado podría ausentarse. Lo anterior, en aras del debido proceso. No obstante, asistirá a la diligencia y “la defensa le solicitará al magistrado que no se realice la audiencia porque él no tiene competencia para eso”. Garzón añadió que “de acuerdo con la ley estatutaria 1957 de 2019, es la Corte Constitucional la que debe resolver ese conflicto de competencia”.

Es así que este caso podría convertirse en la primera persona a quien le imputan cargos en la justicia ordinaria, a pesar de ser compareciente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); lo que para algunos juristas es algo completamente ilegal.