Los usuarios de energía eléctrica que reciben el servicio de la empresa Air-e, deben prepararse para el aumento de las tarifas en Barranquilla y demás territorios donde opera en la costa Caribe. Usuarios descontentos por las futuras alzas en las tarifas de energía en Barranquilla.

Así lo reveló el gerente de la empresa de energía Jhon Toro, hace unos días y la medida ha generado preocupación y rechazo entre los barranquilleros.

De acuerdo a las directivas de Air-e las tarifas de energía aumentarán un 9% en el sector residencial y un 5% en el sector industrial. Por tanto estas medidas serán recibidas por el usuario entre los meses de agosto y en septiembre.

“No estamos diciendo que el servicio no ha mejorado y que se requieren muchas soluciones pero siempre es el usuario el que lleva las de perder con las alzas en los servicios”, dijo Alfredo Camargo, representante de los vecinos del barrio Boston a PUBLIMETRO.

Por su, Jhon Jairo Toro, gerente de Air-e, indicó que estos aumentos los ordenó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y que la empresa estaba en “la obligación” de acatar la normativa.

Según el gerente de Air-e, una parte de los usuarios verá el aumento en agosto y otra parte en septiembre en forma gradual. Ese será el incremento que tendrán las tarifas del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira donde opera Air-e.

“Ante esta situación es importante que los clientes hagan uso racional de la energía y de forma más eficiente para que el impacto sea mucho menor en la factura”, dijo Jhon Jairo Toro.

¿Qué dicen los usuarios?

La medida ha tomado por sorpresa a muchos, no obstante aseguran que el recibo sigue subiendo.

“Cada mes es un poquito lo que sube y de poquito en poquito se vuelve insostenible para los usuarios y ahora un 9 por ciento nos parece exagerado”, comenta Doris Méndez, residente del barrio El Prado, en la localidad Centro Histórico.

Esta semana vecinos del barrio Modelo en Barranquilla, compartieron sus preocupaciones con el concejal, Antonio Bohórquez, a quien le expusieron sus inquietudes. Muchos no comprenden como en menos de un año de comenzar a operar, la empresa Air-e comienza aumentar las tarifas.

“Hay un impacto muy fuerte en la canasta familiar. Hablamos de 70 por ciento de los hogares que no pueden acceder a menos de dos comidas al día. Esto sumado al impacto tributario, un alto cobro del predial se vuelve el panorama muy complejo”, dijo Bohórquez a este medio.

El concejal señala casos en barrios como El Bosque, La Playa y Las Malvinas, entre otros, donde asegura que muchos usuarios no tienen la capacidad para cancelar los recibos porque hay mucha gente que “trabaja” para pagar las facturas.

“Estamos haciendo un llamando a que se haga un revisión exhaustiva de la situación. Hay mucho descontento. No hay capacidad de pago. La gente está recibiendo recursos por una actividad que deja la informalidad, no olvidemos que Barranquilla registra una población del 68 por ciento que se dedica a actividades informales, porque no tienen ingresos correspondientes a una vida digna”, advirtió Bohórquez.

El concejal Bohórquez detalló que desde hace varios meses se ha citado a la representante de la antigua empresa Electricaribe en el Concejo para que exponga la situación en la que quedó la empresa. De igual espera poder citar a los representantes de Air-e para que expliquen las alzas en el servicio.

¿Qué está aumentando el costo de la energía?

Por su parte, la empresa Air-e también indicó que el hurto de energía era uno de los causantes de los incrementos.

Además añadió que alrededor de 214 circuitos eléctricos han recibido mantenimiento y que se están desarrollando otras obras de mejoramiento en las redes eléctricas.

Asimismo, Air-e tiene en marcha proyectos de reposición de redes y normalización en diversos sectores del Caribe y Barranquilla como El Esfuerzo, Doce de Octubre, Candelaria, Las Moras I Etapa, entre otros.

Por su parte, los gremios en Barranquilla solicitarán a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Creg que exijan a Air-e las cifras de los indicadores de las inversiones, metas de calidad y reducción de pérdidas, que son los que sustentan el incremento.

Sobre las deudas pasadas con Electricaribe

Cabe recordar que Air-e está cobrando la cartera que dejó la anterior empresa de energía Electricaribe, por tanto los usuarios piden que se lleguen a acuerdos para sanear estas deudas que los usuarios tienen la empresa.

De acuerdo con la gerente comercial de Air-e, Claudia Liliana Gómez, algunas personas con mala intención están tergiversando fallos judiciales y de manera errada informan que los usuarios no deben pagar deudas que habían contraído con el antiguo operador.

“Dentro del proceso de subasta de los mercados de Caribesol y Caribemar se cedieron los contratos de prestación del servicio y eso incluye la cartera dejada de cobrar”, dijo.

Ante esta situación y la legalidad en el cobro, la empresa Air-e ha informado que avanza en la gestión comercial con los clientes y ofreciendo amplios planes de financiación.

“Desde la empresa seguimos haciendo esfuerzos con una millonaria inversión en la mejora del servicio de energía y por eso esperamos una respuesta positiva de aquellos usuarios que aún tienen deudas con la compañía”, concluyó Claudia Gómez, gerente comercial de Air-e.

Atendiendo la invitación de vecinos del barrio Modelo para abordar el tema @Aire_Energia . ¿Que está pasando con los cobros excesivos, el abuso tarifario, la cartera y los cambios de medidores? pic.twitter.com/Ye2ZIKOKMU — Antonio Bohórquez (@AntonioBohrquez) August 23, 2021

En cifras

9 por ciento subirá la tarifa de energía en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

Air-e y Afinia llevan energía eléctrica a más de 2,48 millones de clientes en la Costa Norte del país.

