Silleteros harán plantón en Medellín para protestar por la logística del Desfile 2021. La protesta es organizada por un grupo de silleteros de Santa Elena.

Se trata de una convocatoria para este miércoles 25 de agosto a las 3:00 p.m. en la plazoleta de La Alpujarra.

Plantón de los silleteros

Los silleteros de Santa Elena están convocando a un plantón para manifestarse en contra de la logística del Desfile de Silleteros del pasado domingo 22 de agosto de 2021.

A través de las redes y en comunicación directa con los medios de comunicación han anunciado que se reunirán para expresar su inconformidad con lo que sucedió durante el tradicional desfile.

Una de las silleteras le dijo a PUBLIMETRO que no estaba programado que entraran a desfilar.

“Nos metimos a la berraca a desfilar, literalmente. No había una silla para sentarnos, no había carpa para taparnos del sol. La atención a los silleteros fue muy dura. No es justo que un pinero estuviera desde las 7:00 a.m. sentando en el piso, bajo el sol, esperando su desfile. Cuando nos cansamos de esperar y de preguntar, cogimos las silletas y nos metimos al Estadio a las malas“, relató.

Dijo que lo hicieron por el borde, porque lo que sí era claro era que no podían hacerlo sobre la grama.

“Lo hicimos por el bordito para no tocarles la grama, porque eso fue lo que nos dijeron y terminamos dejando las silletas ahí y nos fuimos”, agregó.

Por su parte Caracol Radio conoció un video en el que varios campesinos que se sintieron vulnerados hablaron de lo que sucedió.

“Queremos exigir respeto por lo que paso en el desfile. Nos dejaron tirados, sin hidratación, nos dieron solamente una botella de agua y al clima. Vengan los medios de comunicación para que hable con nosotros y que sepan lo que nosotros sentimos”, explicó.

La silletera reconfirmó que el ingreso de los silleteros se hizo a la fuerza y que una prueba de eso está el paso de los campesinos por la grama del estadio.

La movilización iniciará a las 2:00 p.m. el miércoles 25 de agosto en la Iglesia San José, en la Avenida Oriental.

Que la incomodidad de los silleteros era mentira de la oposición según el mitómano que tiene Medellín por alcalde. Lo increíble no es ese discurso engaña bobos, el problema es que haya gente que lo crea. Primero se acaba la aguamasa que los marranos. pic.twitter.com/BB8fV7ySP6 — James Gandolfini (@Gandolfini1988) August 24, 2021

Lo que dice la Alcaldía

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, emitió un mensaje a los silleteros a quienes les dijo que el orgullo que siente por ellos se ha evidenciado en los dos últimos años, que en medio de la pandemia se dejó de hacer la Feria de las Flores.

“Este año enfrentamos muchos retos, muchas dificultades para hacer la feria. Pero, aún así la hicimos“, dijo el mandatario.

Además, agregó que muchos políticos no querían que se realizara y que por razones políticas trataron de que no se realizara.

“Millones lloramos al verlos desfilar. No solo a los ganadores sino a las 510 silleteros. Siempre habrán cosas que mejorar, en especial en logística. Pero, recuerden que todavía estamos en pandemia y siempre habrá quienes quieren criticarlo todo y quieren que a Medellín le vaya mal porque están en campaña“, dijo Quintero.

¿Quieren saber qué pasó con Doña Angélica la silletera que sale en video diciendo que no la dejaron entrar? La oposición desesperada le dijo que no iba a entrar, fue engañaba, jugaron con su trabajo solo para poderle sacar un video. Son crueles, mentirosos. Aquí el video adentro. pic.twitter.com/w1LWvNuSqg — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 23, 2021

