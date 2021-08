Alcalde antioqueño denuncia vínculos entre policías y el Clan del Golfo. Al parecer uniformados estarían filtrando información a este grupo de los operativos en la zona.

Se trata del mandatario del municipio de Segovia, Antioquia; Didier Osorio, quien señaló una presunta alianza de algunos policías del municipio con el Clan del Golfo.

Denuncia de alianza entre policías y Clan del Golfo

“Ya hemos informado de varios uniformados que están aliados con estos bandidos. Hasta el momento no hemos tenido respuesta para que haya un cambio definitivo de estos policiales, que no deberían estar en el territorio, porque aquí no podemos hacer alianzas con los bandidos. Tenemos que hacer alianzas con la ciudadanía”, indicó el alcalde a Noticias Caracol.

Osorio dijo que estos policías le estarían informando a los criminales sobre importantes operativo y las labores de inteligencia en la zona.

“Les manifiestan cómo son los turnos, los desplazamientos de los cuadrantes, a qué hora están o no están en determinado lugar para que los grupos criminales puedan aprovechar”, agregó.

Al respecto, el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Daniel Mazo, anunció que la institución ya inició la investigación del caso.

“Frente a estos hechos ya se nombró un personal para que hiciera las verificaciones y las investigaciones para mirarlo desde el ámbito penal y disciplinario para poder nosotros tomar decisiones, hacer unas revisiones frente al personal”, afirmó, según el mismo medio.

Mazo agregó que la política de la Policía Nacional es de transparencia. Además, quien se desvíe será sancionado disciplinaria y penalmente.

“Vamos a fortalecer el servicio de Policía en el municipio y hacer los controles que sean necesarios y las investigaciones para garantizarle la tranquilidad y el bienestar a todos los habitantes”, subrayó.

En la región se presenta una disputa entre el Clan del Golfo y otras bandas criminales que se hacen llamar Libertadores del Nordeste, Héroes del Nordeste o Caparros.

El pasado fin de semana se registraron tres homicidios durante 24 horas, uno de ellos se registró en una discoteca.

