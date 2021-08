Italiano se tatuó su pasaporte sanitario en el brazo para llevarlo más fácil, así se conoció en los últimos días en redes sociales.

El joven de 22 años incluso publicó un video en el que muestra el funcionamiento del tatuaje.

Pasaporte sanitario en Italia

El joven italiano Andrea Colonnetta, se ha convertido en una celebridad de internet. Lo anterior, debido a que se tatuó su pasaporte sanitario en el brazo para poder llevarlo a todas las partes fácilmente sin que se le quede en casa. En ese país, es obligatorio portar el pasaporte sanitario para el ingreso a la mayoría de establecimientos públicos y privados. Este es uno de los países de la unión europea que primero optó por esta vía como una estrategia para controlar el covid-19.

Fue el pasado 6 de agosto cuando este pasaporte se convirtió en un documento obligatorio que todo italiano debe presentar para su ingreso a ciertas partes. Bares, restaurantes, teatros, museos, cines, gimnasios, entre otros lugares, están siguiendo esta estrategia para conservar sus establecimientos libres de coronavirus.

Para obtener este pasaporte, basta con que al menos tenga una dosis de su esquema de vacunación, haya superado la enfermedad de forma reciente o cuente con un test negativo realizado en las 48 horas previas.

Se tatuó sin miedo a nada

Por lo anterior, y ante la facilidad de mostrar su tatuaje para ingresar a todas partes sin tener que transportar el documento, este joven se hizo tendencia. Muchas personas lo criticaron por tomar una decisión tan permanente sin tener en cuenta las consecuencias, pero otros celebraron su creatividad asegurando que podrían seguir el ejemplo.

Frente a esto, el ahora influenciador escribió que “¡Experimento social exitoso! Incluso un pequeño gesto como el de tatuarse un simple código QR ha logrado dividir la opinión social (…) Me limito simplemente a decir que la libertad no se ve desde lo que podemos o no podemos hacer, desde lo que nos hemos tatuado en el cuerpo o no… más bien desde nuestra forma de hacer, pensar y aceptar lo diferente”.

Este es el video que es viral en redes sociales y muestra el proceso de tatuaje del código QR.