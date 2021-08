Cuidar la salud y bolsillo: ¿Cómo acceder a grandes beneficios a un precio justo?

Cuidar la salud siempre debe ser una prioridad para garantizar la integridad y el buen desarrollo de todos. Es por esta razón, que nuestro gran aliado debe ser un equipo de profesionales altamente calificado que nos brinde servicios de calidad, que vayan de la mano de los mejores equipos tecnológicos e incluso ofrezcan la posibilidad de atender a pacientes en diferentes instalaciones, como lo son la oficina y el hogar.

Para satisfacer nuestras necesidades y dar toda una serie de beneficios que no solo nos harán velar por nuestra salud, sino que nos permitirán sentirnos cómodos, se creó el Plan Complementario EPS Sura, un modelo de atención el cual sabe que consentir a sus pacientes es la mejor manera de cuidarlos.

Cuáles son los beneficios

Tal vez uno de los procesos más demorados siempre ha sido conseguir citas con especialistas y en esta oportunidad se ofrece acceso directo a ellos sin necesidad de remisión del médico general, ni autorización del Plan de Beneficios en Salud PBS. Ginecobstetras, urólogos, dermatólogos, nutricionistas, internistas, cardiólogos, oftalmólogos, bioenergéticos, ginecólogos, pediatras, ortopedistas, otorrinolaringólogos, hacen parte de la red de atención.

Otro de los grandes beneficios es la atención médica a domicilio durante las 24 horas del día. Pensando en la comodidad, el personal se traslada al lugar donde se encuentren, bien sea casa, estudio o trabajo. Además, el servicio incluye los medicamentos utilizados dentro de la atención. Las citas odontológicas de urgencias también serán a domicilio, siempre y cuando estén dentro de las ciudades de cobertura.

Durante la hospitalización, el Plan Complementario EPS Sura dará una habitación individual, al mismo tiempo que garantizará el traslado en ambulancia de ser necesario y sin ningún costo adicional.

El Plan Complementario EPS Sura no solo piensa en la comodidad de sus usuarios, también en su bolsillo. Para esto, no cobra algunas cuotas moderadoras del PBS, entre la cuales se encuentran consultas al médico general y especialistas, consulta odontológica, optómetra, nutricionista, psicología, entre otras; ayudas diagnósticas como radiologías, tomografías, resonancias, etc., y exámenes de laboratorio clínico como glucosas, hemogramas, uroanálisis y más.

Este modelo de atención se extiende a gran parte del territorio nacional y se encuentra en ciudades y municipios como Bogotá, Chía, Medellín, Rionegro, Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Apartadó (solo plan básico), Tunja (solo plan básico), Marinilla, La Ceja, Palmira y Santa Marta.

Además, cuenta con autorizaciones de salud y medios de pago virtuales para hacerle los procesos más fáciles a sus pacientes, así como línea exclusiva de servicio al cliente.