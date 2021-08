Mamá de Samuel David salió en defensa de su novio, señalado de la muerte del pequeño. La terrible muerte del pequeño de 20 meses se presentó en Bogotá.

Al parecer, murió al ser golpeado brutalmente por su padrastro.

El caso, que se presentó hace más de un mes, ha generado gran indignación, pues a la fecha no hay luces claras de las investigaciones.

Hace poco se conocieron audios de la mamá de Samuel David, quien tiene 17 años, enviados a su familia. En el mensaje, asegura que ella no le hizo nada al niño: “Yo no le hice nada, yo no le hice nada, el niño no despertó, el niño anoche se acostó a dormir bien y se quedó dormidito”.

En los mismos audios, la mujer también pide que la culpen a ella o a su pareja sentimental por la muerte del niño: “A mí no me eche la culpa ni me le echen la culpa a Joel (padrastro), nosotros estamos aquí en el hospital, ya nos dijeron”. AQUÍ ENCUENTRA LOS AUDIOS, REVELADOS POR NOTICIAS CARACOL.

Pese a la versión la mamá, Karen Muñoz, tía del menor, explicó a Noticias Caracol que cuando el niño ingresó a urgencias del hospital de Kennedy “presentaba varios traumas en su cara, en su cuerpo, en sus glúteos, politraumatismo, trauma craneoencefálico, trauma abdominal cerrado”. Su muerte se produjo por un shock hipovolémico.

Y agregó: “Uno de los investigadores nos entregó el dictamen verbalmente donde decía que la muerte de mi sobrino había sido homicidio y, debido a los golpes que le habían propinado, le habían desprendido sus órganos”.

Hasta donde se sabe, la muerte de Samuel David sigue en investigación y, por lo pronto, no existe alguna orden de captura contra la mamá o el padrastro del niño.