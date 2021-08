Así afectó la pandemia del coronavirus las pensiones de los colombianos

Durante los últimos meses varios cambios han afectado la vida de los ciudadanos, a algunos de forma positiva y otros no tanto. Por eso le contamos cómo afectó la pandemia del coronavirus las pensiones de los colombianos.

Hay dos aspectos principales. Primero, se presentó un aumento creciente en las solicitudes de pensión de sobrevivientes en el 2020 y 2021, y segundo, se registró un crecimiento importante del número de cotizantes inactivos.

Así lo revela un estudio realizado por la empresa Cómo Me Pensiono, fundada y dirigida por Marcelo Duque Ospina, experto en el tema pensional, como parte de las actividades para celebrar sus 10 años de labores.

Cómo afectó la pandemia del coronavirus las pensiones de los colombianos

De acuerdo con el análisis realizado esta empresa, que toma como referencia el periodo comprendido entre enero y mayo, las solicitudes de pensión de sobrevivencia, que es aquella que hacen las personas cuando fallece un familiar, aumentaron un 41 % entre el 2019 y el 2020, y de 50 % en el 2021, comparado con el 2020. Al revisar las cifras de Superintendencia Financiera los aumentos se reflejan así:

AÑO NÚMERO DE SOLICITUDES NETAS (NUEVAS) VARIACIÓN 2018 16.400 2019 11.881 – 28 % 2020 16.737 + 41 % 2021 25.095 + 50 %

“En ese aumento del 41 % en las solicitudes de pensión de los sobrevivientes en el 2020 ya se empieza a notar de manera clara el impacto del COVID-19, que se hace más evidente en el mismo periodo: acumulado 12 meses corte a mayo del 2021, con un incremento del 50 %, el dato más alto en la historia de las solicitudes de pensión”, afirmó el experto.

Visto desde otra perspectiva, el número neto de solicitudes, a corte de mayo de cada año, se incrementó así: 2020, un 41 % con 4.856 solicitudes más que en el 2019. Y en el 2021, un 72 %, con 8.358 casos adicionales respecto al 2020.

Menos cotizantes

De otra parte, el análisis realizado por Cómo me pensiono, con cifras del DANE y de la Superintendencia Financiera, también evidenció que miles de colombianos dejaron de cotizar para su pensión en el 2020, pues el número de nuevos afiliados inactivos al Sistema General de Pensiones se incrementó en un 70 %, en el periodo analizado (de mayo a mayo). Para el 2021, esta cifra disminuye en un 19,9 %, al pasar de 1’104.159 a 884.911, una vez se comenzó a recuperar la tasa de empleo.

“Los afiliados inactivos al Sistema General de pensiones son aquellos trabajadores que en los últimos seis meses no han realizado ninguna cotización o aporte a su pensión. Desde la pandemia se han sumado 1.087.970 nuevos inactivosque no están cotizando a pensiones, aunque están registradas. Esto puede indicar dos cosas: que hay menos personas en la formalidad y que hay un mayor nivel de desempleo. El punto clave en esto, es que son mil ochocientas personas que están poniendo en riesgo su pensión, o que si llegan a fallecer, sus familias no van a poder acceder a una pensión de supervivencia ”, comentó Duque.