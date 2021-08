El hombre de 22 años tenía problemas económicos. Periodista logró evitar que joven se lanzara de un puente.

En las últimas horas sucedió un hecho que ha dejado a muchos sin palabras. Una periodista evitó que un hombre se lanzara de al vacío desde un puente, en Barrancabermeja (Santander).

Según los primeros informes que se han conocido, mientras la mujer se encontraba realizando un reportaje sobre las obras viales del intercambiador, cuando sin pensarlo, captó a un joven que se estaba intentando lanzar de la misma estructura.

Fue la periodista Nolva Paola Rodríguez, de Telepetroleo, quien grabó el momento.

“Un obrero es el que me dice que mire, y me señala al lado derecho, yo no entendía qué me decía, pero después de que volteó y lo escucho llorar, me impresionó”, detalló Nolva para Blu Radio.

Sin dudarlo, la comunicadora detuvo su trabajo y salió hacia donde estaba el hombre de tan solo 22 años, que intentaba arrebatar su vida.

Con mucha valentía, Rodríguez se subió a las barandas del puente y abrazó con fuerza al joven, aún sabiendo el peligro que también tenía de caer.

“Si usted se tira, nos vamos los dos”, le dijo la periodista, mientras pedía ayuda para retirar del abismo al ciudadano que estaba en llanto.

Un obrero que se encontraba en el lugar corrió hacia ellos y ayudó a quitar al desesperado hombre del lugar.

“Fue la situación la que me hizo reaccionar así de escuchar cómo lloraba, no pensé y lo que hice fue abrazarlo del cuello para evitar que se lanzara”, comentó la valiente mujer.

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas?

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Recuerde también que el Ministerio de Salud dispuso de algunas líneas de atención telefónica para prevención del suicidio en Colombia. Puede consultarlas haciendo clic aquí.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza y enojo, entre otras emociones, y hacen creer que no se puede volver a ser feliz. Busque ayuda para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

Signos de alarma de conducta suicida:

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona.

Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año

Alteraciones emocionales graves

Desesperanza

Agitación o extrema violencia

Conducta poco comunicativa

Aislamiento social

