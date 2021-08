Joven relató el aterrador robo del que él y su pareja fueron víctimas en medio de la ciclovía, en Bogotá.

El caso se dio a conocer por medio de Twitter. Hombre relató el aterrador robo del que él y su pareja fueron víctimas en la ciclovía en Bogotá.

Un joven que vive en la ciudad de Bogotá, fue víctima de un robo mientras disfrutaba de la ciclovía junto a su pareja.

Así lo dio a conocer recientemente por medio de redes sociales, quien comentó que “ya un poco más calmado y después de pasar por bloquear todas las cuentas y tarjetas, les cuento mi historia de robo”.

Según inició el relato, se encontraba junto a su novio disfrutando el día domingo de la ciclovía capitalina, donde estuvieron por varios puntos (la 116, Boyacá, 26 y Avenida 68 -que se vuelve calle 100 en cierto punto-), fue en el puente vehicular de calle 100 con autopista, donde inició el terror.

Hola, ya un poco más calmado y después de pasar por bloquear todas las cuentas y tarjetas, les cuento mi historia de robo por si a alguien le vuelve a pasar esté más prevenido. Andrés (mi novio) y yo salimos a ciclovía desde el norte y estuvimos andando por la 116, Boyacá…(1/n) — oui oui baggette (@santiagoo_ch) August 17, 2021

En dicho punto pararon, para hablar sobre qué ruta seguirían, justo ahí se les apareció un hombre, a quien llamó “sujeto a”, quien les indagó sobre si sabían algo de las protestas, a lo que ellos respondieron que no.

un man (lo llamaré sujeto A) y nos preguntó por si sabíamos de protestas, yo le respondí que no sabía de protestas ahorita y él nos dijo que había escuchado de protestas por la 170, a lo que yo le señale que esta era la 100, que estaba desubicado (3/n) — oui oui baggette (@santiagoo_ch) August 17, 2021

Pero con la pregunta no se retiró, de hecho allí empezaron las amenazas.

“En ese momento me da las gracias y le dice a mi pareja que no se asuste que qué son esos modales y que si es muy prevenido le mete un balazo”, advirtiéndole que es un paramilitar.

“Que el man es un paramilitar que maneja esa zona de la ciudad y que le habían reportado de “dos vándalos” que habían roto cosas por Salitre”, continúa el relato el joven.

Para ese momento se acercó un segundo sujeto, a decirle que ellos no eran a quienes buscaban, pero el “sujeto a” siguió con sus amenazas.

“De ahí en adelante nos intimida con lo del arma y nos hace cruzar el puente de la estación de calle 100, diciéndonos que no le digamos nada a la Policía o sino dispara y que no le importa nada”, comenta.

En ese momento comienza a decirnos que se ve que somos personas bien pero que tiene que asegurarse, se acerca otro tipo (sujeto B) y A le dice que relajado, que no somos nosotros los que andan buscando y le dice que espere en ese lado -costado occidental de la autopista) (5?/n) — oui oui baggette (@santiagoo_ch) August 17, 2021

En cierto punto el sujeto empezó a preguntarle por la cantidad de dinero que tenían en sus cuentas. A lo que respondieron que uno de ellos tenía muy poca, pero el otro sí tenía cierta cantidad, pues estaba próximo a salir del país para hacer unos estudios en Alemania.

Ahí la incertidumbre creció, ya que la pareja fue obligada a separarse y dirigirse a cierto punto por rutas distintas, sin saber lo que podría pasar.

“Después de esto nos dicen que nos separemos y vayamos por rutas separadas al centro comercial Andino, que Andrés se regrese al costado occidental de la autopista y yo me quede por el oriental y que andemos hasta Andino”, detalló.

Mientras el novio de la víctima tomó su rumbo, el “sujeto a” obligó a este a ingresar a un BBVA para empezar a retirar una gran suma de dinero.

“Andrés se va y el sujeto A se queda conmigo y nos bajamos del puente. Cuando ya iba a salir me dice que espere que quiere que retire la plata y nos acercábamos a un BBVA”, puntualiza.

Pero en ese momento no retiraron el dinero, al joven se le cayó su bicicleta y el ladrón lo consideró como un posible acto de rebeldía, por lo que continuó con las amenazas de muerte.

“Diciéndome que no le gustan las mentiras y que si sigo nervioso, pues el balazo. Yo en algún momento le dije que si quería le transfería la plata o se la retiraba, pero que por favor me dejara ir, a lo que el man hace cara de fastidio y me dice que si vuelvo a decir eso me dispara”, expresó en su relato.

Para cuando iban por Iserra 100 le quitaron sus tarjetas y empezaron a preguntarle las claves de estas. Además le robaron el celular para dejarlo incomunicado.

Luego de quitarle sus cosas, le indica una ruta que debe seguir para salir del lugar, la cual debe tomar sin parar ni comunicarse con alguien o le harían daño a su novio.

En cierto punto tomó una ruta que logró conocer, para llegar más rápido, “le pido ayuda al guardia y me contacto con mi hermano que se comunica con Andrés y me dice que él está bien, que no le hicieron nada, que ya va a buscarme”.

Por fortuna no le hicieron daño a ninguno, ya que al parecer era solo el método de persuadir a sus víctimas, quienes al no poder comunicarse entre ellos, pensaban el peor escenario.

Lo que sí lograron fue sacar una cantidad de dinero, la cual era para el viaje del joven víctima del robo.

en serio pensaba en esas noticias de gente que moría por proteger sus cosas.

Ya puse denuncio en la fiscalía por la plataforma virtual (llamé y que por la covi no están atendiendo presencialmente para poner denuncias 🤡) — oui oui baggette (@santiagoo_ch) August 17, 2021

Ahora ya con la denuncia puesta ante la Fiscalía, se encuentra realizando diferentes actividades para lograr recuperar algo del dinero.

