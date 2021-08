¿Pensando en salir del país? Conozca las formas más fáciles de migrar a Canadá.

En pasados días los colombianos tuvieron la oportunidad de conocer información de la mano de expertos sobre procesos, ventajas y desafíos de los procesos de migración en Canadá, gracias a la realización del evento “Conectando Canadá 2021”.

Este evento tuvo lugar de manera virtual y se enfocó en dar a conocer alternativas para la construcción de un futuro en el país del norte que se caracteriza por brindar oportunidades a nivel laboral y de estudios, lo que puede aportar a la calidad de vida.

Durante el desarrollo del evento, ocho especialistas en temáticas de migración abordaron desde sus áreas las ofertas de programas con las que cuenta el gobierno canadiense para brindar una residencia temporal o permanente de personas con nacionalidades como la colombiana.

Al respecto, uno de los expertos, Andrew Carvajal, socio y líder de la firma Desloges Law Group, realizó un análisis de en algunas de las consideraciones más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de buscar un futuro en Canadá.

Conozca las formas más fáciles de migrar a Canadá.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que la persona debe contar con una profesión o experiencia técnica, lo que le permitirá aportar desde su labor al desarrollo del país.

En esta misma línea el experto mencionó que la edad y el manejo del idioma inglés también cuentan para la realización del trámite.

“Se puede decir que es mejor aplicar cuando se es joven y cuando se cuenta con un buen nivel de inglés o francés. Esto no indica que personas fuera de estos rangos no sean aptas para aplicar a una residencia. Cada caso particular se debe evaluar correctamente”, manifestó el experto.

Uno de los puntos más importantes que se discutieron entre los invitados giró en torno a las amplias posibilidades que brinda el país para estudiantes y empresarios.

En ambos casos existen reglamentaciones diferentes que les abran las puertas a desarrollar un futuro en el país del norte.

Para los estudiantes es fácil aplicar a la residencia permanente, siempre y cuando cumplan con los requisitos de conseguir trabajo o continuar estudiando.

Por su lado, para los empresarios se contemplan otros factores como su experiencia en cargos ejecutivos y el impacto que su propuesta de negocio traería para la economía canadiense.

Conozca las formas más fáciles de migrar a Canadá.