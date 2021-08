Uribe propone amnistía general en Colombia y esta fue la reacción de Petro

La sugerencia del expresidente se dio en el encuentro que tuvo ayer con Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. Uribe propone amnistía general en Colombia y esta es la reacción de Petro.

El expresidente y exsenador, Álvaro Uribe Vélez asistió al encuentro para hablar sobre el conflicto en Colombia. Cabe mencionar que este encuentro se consideró importante, ya que el expresidente accedió por primera vez a hablar con la Comisión de la Verdad.

En medio del encuentro, Uribe propuso la idea de que Colombia necesitaba una amnistía general. Tras esta propuesta, varias personalidades han generado sus respuestas a la proposición de exsenador.

Alrededor de los momentos de la propuesta del expresidente, hacía referencia al caso de la joven ‘Epa Colombia’.

“Anoche veía un programa de la niña ‘Epa’ … a mí me parece grave lo que esa niña hizo, no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo al Transmilenio“, dijo.

Además, prosiguió diciendo que “también decían, y ¿por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel?, y esta niña condenada”.

En medio de esto, finalmente Uribe lanzó su propuesta. “Este país de pronto va a necesitar una amnistía general. Casi que un borrón y cuenta nueva“, dijo.

Frente a esta propuesta, el senador de la Colombia Humana y candidato a presidencia, Gustavo Petro, se pronunció.

Comentó que estaba de acuerdo con la propuesta de Uribe. Dijo que antes de que esto sucediera debía haber devolución completa de bienes despojados y verdad.

“Estoy de acuerdo con una amnistía general en Colombia. El perdón social e histórico es una momento casi irrepetible pero fundamental en la paz las sociedades”, escribió Petro.

Además, siguió diciendo que “antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa”.

El senador manifestó su conformidad con la opinión del expresidente Uribe, cosa que no sucede frecuentemente. Por esto, los seguidores de ambos políticos se sorprendieron ante su respuesta.

Por ahora también se conoce que el padre Francisco de Rouz también habría concordado con que el país necesita una amnistía general.