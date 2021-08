La Policía de Miami-Dade está tras la pista de Miguel Ángel Roldán. Siguen buscando a joven colombiano que desapareció extrañamente en Miami.

Del colombiano de 23 años no se sabe nada desde el 24 de julio pasado. Ese día supuestamente llegó al aeropuerto de Miami proveniente de Los Ángeles para abordar un vuelo con destino a Colombia.

Fuentes de Zona 33, una fundación de colombianos residentes en el exterior, confirmaron que por encargo de la familia del joven, de Medellín, presentaron la denuncia de la desaparición el sábado pasado y se están ocupando de todo lo relativo al caso.

Zona 33 ya determinó que en la morgue y en 29 hospitales de la zona de Miami no hay nadie con las características de Roldán.

Y se sabe que el joven antes de su desaparición, estuvo pasando una temporada en Los Ángeles con una amiga de la infancia.

Según contó Beatriz Sierra, de Zona 33, que ha distribuido volantes con información sobre Roldán y su fotografía, también saben que el joven no ha salido de Estados Unidos por información suministrada por las autoridades migratorias a la Policía.

Respecto a si efectivamente llegó a Miami el 24 de julio, Sierra dijo que personal de la aerolínea American Airlines llamó a Medellín a la familia del joven el 25 de julio para avisar que su equipaje había llegado desde Miami y no había sido recogido en el aeropuerto.

La familia supo por esa vía que Roldán sí llegó a Miami el 24 de julio pero no se le permitió abordar su vuelo a Medellín por no tener los resultados de una prueba que demostrara que no estaba enfermo de covid-19, algo que, según Sierra, no tiene sentido pues las autoridades colombianas dejaron de pedir ese requisito en junio.

Sierra dijo que no han podido acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Miami del 24 de julio, pues es algo reservado a la Policía, pero saben por la detective encargada del caso que van a ser revisadas en busca de Roldán, que llevaba una gorra negra el día de su viaje.

Efe contactó con American Airlines para confirmar si efectivamente el joven voló desde Los Ángeles a Miami el 24 de julio y si se le prohibió embarcar por la falta de la PCR, pero por ahora no obtuvo respuesta a su solicitud de información.

En el Consulado General de Colombia en Miami confirmaron la presentación de la denuncia ante la Policía por parte de representantes de la familia y dijeron no tener información del resultado de las investigaciones.

Sierra indicó que Roldán no tenía consigo cuando desapareció más que su pasaporte colombiano, su pasaje de avión y 40 dólares, pues en Los Ángeles perdió el morral con sus otras pertenencias.

Desde el 24 de julio no ha habido actividad en sus redes sociales.

El joven ha padecido depresión y ansiedad, según la representante de Zona 33, que pidió a la comunidad colombiana en Miami y al público en general que ayuden a encontrar a Roldán.