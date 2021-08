Óscar Rodríguez, es el nombre del biciusuario en Bogotá que fue asesinado vilmente a disparos por robarle su bicicleta. Liberarían a implicados en asesinato de ciclista por vencimiento de términos en Bogotá

Los implicados en el asesinato del ciclista ahora podrían salir libres todo porque están dilatando el proceso, denuncia la familia.

Deicy Sandoval, esposa de Óscar, ha vivido un calvario desde el día en que lo asesinaron.

Ahora tiene que decirle a sus hijas que salgan precavidas a la calle y no le abran a nadie por miedo a que los delincuentes tomen venganza.

En el caso hubo dos detenidos por el atraco que terminó en la muerte de Rodríguez. El pasado 7 de julio un juez concedió la libertad a Enrique José Méndez Mojica, uno de los implicados.

Además, el pasado 12 de agosto, Carlos Eduardo Tinoco Guerra también fue dejado en libertad.

Los dos siguen vinculados al proceso, pero la familia de Rodríguez indica que temen que el caso quede en la impunidad.

Óscar fue asesinado el pasado 10 de agosto de 2020, todo porque le querían robar su bicicleta. Los hechos ocurrieron en el barrio Viña del Mar, en la localidad de Engativá.

Los delincuentes, hoy libres, abrumaron entonces al biciusuario para que este entregara su bicicleta. El hombre dio la vuelta y trató de huir de los delincuentes con su bicicleta.

Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. El momento en que los delincuentes le apuntan con el arma de fuego, Óscar corriendo con su bicicleta y los delincuentes persiguiéndolo.

Al alcanzarlo, iniciaron un forcejeo que luego terminó en disparos. El hombre herido corre, con las fuerzas que le quedan, y persigue a los delincuentes. Más adelante, cae al piso inconsciente.

En medio de esta situación, la Policía habría informado que la captura de uno de los delincuentes se dio ese mismo día, en medio de una persecución.

“Yo no estaba en la casa, había salido a hacer ejercicio y no llevaba mi celular. Cuando llego me llaman y me dicen que estaba herido. Yo corrí a donde él estaba y lo vi… ya me lo habían tapado. Yo grité y él se movió… La gente lo tocó y tenía signos vitales. La gente lo montó en un carro y se lo llevó. A él le alcanzaron a meter un tubo en la boca, pero cuando yo llegué al hospital supe que había muerto”, contó Deicy.

Aunque días después se logró la captura del otro delincuente y se confiscó un arma de fuego tipo revólver, la realidad es que ahora el caso no avanza.

Deivy declaró que las audiencias han sido pocas, y que siempre las aplazan. Sacan excusas o argumentan que por temas de la pandemia hay que aplazar.

Deicy sigue esperando los abogados de sus hijas, de la Defensoría del Pueblo, y de ella, de la Fiscalía, las ayuden para saber qué hacer.

Se espera que la Fiscalía se reúna con Deicy para poder guiarla en el caso y que le digan los pasos a seguir.

Por ahora, la familia de Óscar vive en medio de la incertidumbre y temen queel caso quede impune y los delincuentes, por ser migrantes, terminen escapándose del país.