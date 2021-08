Como ejemplo: Uribe habló de ‘Epa Colombia’ para referirse a la amnistía en el país

Caso Uribe. Como ejemplo: Uribe habló de ‘Epa Colombia’ para referirse de la amnistía en el país.

El expresidente y exsenador, Álvaro Uribe Vélez, asistió a un encuentro con la Comisión de la Verdad para hablar sobre el conflicto en Colombia.

Cabe mencionar que este encuentro se consideró importante, ya que el expresidente accedió por primera vez a hablar con la entidad.

Además de esto, Uribe puso de ejemplo a ‘Epa Colombia’ para referirse a un tema que es controversial en el país: la amnistía.

“Anoche veía yo en un programa, con la niña ‘Epa Colombia’, y volvían a comparar con el ladrón de bicicletas, una cosa y la otra. A mí me parece grave lo que esa niña hizo y, no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo a Transmilenio“.

Acto seguido, indicó que también le decían: ‘¿Por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada?’ Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva”, manifestó Álvaro Uribe durante su reunión con Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

Cabe mencionar que, Uribe estuvo acompañado por su hijo Tomás al momento de declarar. Además, hizo hincapié en el tema y recordó que recibió mucha crítica por las condenas que la Ley de Justicia y Paz dio a exparamilitares que se entregaron en su gobierno.

“A mí me criticaban mucho, me decían: ‘es que ocho años de cárcel a los paramilitares es muy poquito’. Cinco u ocho años. Y mis críticos tenían razón. Pero lo que pasa es que, por el sesgo político, cuando se llegó a lo de las Farc, dijeron: ‘no hay cárcel’. Yo creo que eso es muy desbalanceado. Pensaría que este país necesita una amnistía, necesita autoridad”, detalló el expresidente.

Es importante traer a colación que, durante la conversación con Roux, Uribe también hizo referente a una investigación por falsos positivos, en la que, según el exmandatario, fue engañado.

“Lo de Cajamarca [masacre en Tolima, en 2004]. Yo visité Cajamarca y, me da mucha tristeza decir esto: me engañaron los soldados. Porque el día que yo llegue allí, me dijeron que unas personas habían fallecido en combate con las Farc y resultó que no fue así. Cuando leo las piezas judiciales que hay sobre el tema, hay sombras. No se percataron de la identificación de las personas a quienes les dispararon. Hay sombras, pero de todas maneras no fue un combate con las Farc. Asesinaron a unos campesinos y esas personas están condenadas”, agregó Uribe, en ese espacio.

