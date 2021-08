“No es mi culpa que Dios haya decidido llevarse a Samuel”: madre del bebé que murió por golpiza

Un terrible hecho se presentó en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Un audio de la madre de bebé que murió por golpiza dejó a más de uno sorprendido.

Según las primeras versiones, Samuel David, de tan solo 20 meses, fue víctima de un violento ataque y su padrastro es uno de los señalados.

Karen Muñoz, tía del menor, explicó a Noticias Caracol que cuando el niño ingresó a urgencias del hospital de Kennedy “presentaba varios traumas en su cara, en su cuerpo, en sus glúteos, politraumatismo, trauma craneoencefálico, trauma abdominal cerrado”. Además, su muerte se produjo por un shock hipovolémico.

“Uno de los investigadores nos entregó el dictamen verbalmente donde decía que la muerte de mi sobrino había sido homicidio y, debido a los golpes que le habían propinado, le habían desprendido sus órganos”, agregó.

En el centro asistencial los médicos, al notar las graves heridas, dieron aviso a las autoridades.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, mencionó que en conjunto con la Fiscalía General de la Nación se inició una investigación para determinar si la muerte del menor se trató de un homicidio.

Igualmente, se pretende determinar cuál es la participación del padrastro y la mamá en los hechos.

Audio de la madre de bebé que murió por golpiza

Según el audio, que reveló Blu Radio, la madre (de tan solo 17 años) asegura que no es culpa suya la muerte de su hijo.

Al parecer, se trata de una grabación que envió a sus familiares excusándose por lo que sucedió.

“No es mi culpa que Dios haya decidido llevarse a Samuel, de verdad, yo no sé. Créanme que para mí eso es muy duro. El niño estaba bien, yo no le hice nada, no me juzguen que esto es muy duro para mí, por favor (…) El niño estaba bien”, se le escucha decir entre lágrimas.