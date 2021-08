¡Los ojos del mundo están puestos sobre la situación que vive Afganistán! “Nos solidarizamos”: Marta Lucía frente a lo que sucede con el pueblo afgano

La toma del país por parte de los talibanes, un grupo armado religioso extremista, tiene a Afganistán sumida en el caos y la desesperación.

Por consiguiente, desde Colombia, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se pronunció sobre este episodio, solidarizándose con el pueblo afgano y condenando el ataque talibanes.

“Nos solidarizamos con el pueblo afgano y llamamos a comunidad internacional a la acción frente a entrada de los talibanes. Si no se actúa con determinación, será el mayor retroceso histórico para los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y en especial para las mujeres afganas”, comentó la vicepresidenta y encargada de las relaciones exteriores del país.

Nos solidarizamos con el pueblo afgano y llamamos a comunidad internacional a la acción frente a entrada de los talibanes. Si no se actúa con determinación, será el mayor retroceso histórico para los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y en especial para las mujeres afganas https://t.co/YctXYSfE3q — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) August 16, 2021

Dicho mensaje fue replicado por Malala Yousafzai, activista y premio nobel de paz en 2014, quien también expresó su preocupación por los derechos humanos de las personas en Afganistán, específicamente de las mujeres.

“Observamos completamente conmocionados cómo los talibanes toman el control de Afganistán. Estoy profundamente preocupada por las mujeres, las minorías y los defensores de los derechos humanos. Los poderes globales, regionales y locales deben pedir un alto el fuego inmediato, proporcionar ayuda humanitaria urgente y proteger a los refugiados y civiles”, comentó Yousafzai.

Es importante mencionar que, en las últimas horas el presidente de Estados Unidos se pronunció sobre los hechos que lo han tenido en el ojo del huracán, ya que hay quienes consideran que el ataque es una derrota para ese país.

“Nosotros siempre llevamos a cabo acciones contra el terrorismo en distintos países en los que no tenemos una presencia permanente y, de ser necesario, haremos lo mismo en Afganistán”, aclaró Biden este lunes en la tarde. En su explicación dijo que las tropas americanas no pueden pelear una guerra que las fuerzas afganas no está dispuestas a mantener.

