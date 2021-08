(VIDEO) “Creí que me iban a matar”: hombre denuncia que policías lo golpearon brutalmente en Bogotá

Hombre denuncia que policías lo golpearon brutalmente en Bogotá. Un joven identificado como Lewis Torres asegura que fue víctima de la brutalidad policial en el sector de la Castellana, en Bogotá.

El joven realizó una transmisión luego de la golpiza. “Me vienen cazando dos horas, me dislocaron la mandíbula, están cagados de la risa sabiendo que fueron ellos (policías) los que me dislocaron la mandíbula (…) solo pido que me dejen ir, vea mi cara, son unos hijuep….”, señala la víctima al inicio del video.

Más adelante, Torres continúa la narración resaltando que los uniformados lo alcanzaron con intenciones de matarlo.

En ese momento, los uniformados que lo rodeaban, a quienes señaló directamente en el video como responsables de la golpiza, se empiezan a acercar poco a poco. El primero que llega tiene la identificación de 210106. En cuanto la víctima lo ve, lo señala como uno de los directos responsables. De inmediato, el uniformado se acerca y lo agrede. Los otros policías detienen la transmisión, muy probablemente para continuar con la arremetida, pues si actuaran de manera transparente lo dejarían continuar grabando.

Hombre denuncia que policías lo golpearon brutalmente en Bogotá

A continuación encuentra la transmisión:

Publicado por Lewis Torres en Lunes, 16 de agosto de 2021

Posteriormente, ya en el hospital, el joven realiza otra transmisión en la cuenta más detalles. Dice que su único delito fue caminar en la calle.

Aclara que los uniformados son los directos responsables de los golpes y de robarle 500 mil pesos que tenía en la billetera.

Más adelante, deja claro que teme por su vida y por la de su familia, por lo que no está seguro si entablará una denuncia formal.

Vea a continuación el segundo video:

Publicado por Lewis Torres en Lunes, 16 de agosto de 2021

Hombre denuncia que policías lo golpearon brutalmente en Bogotá

La denuncia también fue registrada por el concejal Diego Cancino. “Miembros de la @PoliciaColombia lincharon a Lewis. Ocurrió cerca a la Castellana en Bogotá, lo golpearon brutalmente por robarle $500 mil pesos y luego de este Live lo llevaron a un hospital y dijeron que habían sido “ladrones” quienes lo golpearon ¡Horroroso!”: mencionó.

210106 es el agente de la @PoliciaColombia que Lewis señala como responsable de su brutal golpiza hoy en Bogotá y por robarle $500 mil pesos. ¿Si lo hubieran matado pensaban decir que habían sido "ladrones" como dijeron policías en el hospital? #AReformarLaPolicíaYa pic.twitter.com/9Re6XcvA47 — Diego Cancino – Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) August 16, 2021

Por lo pronto, no se conoce un pronunciamiento al respecto de la Policía Metropolitana de Bogotá.