Quintero gana Tutela y se mantiene la medida de carnet de vacunación para mayores de 40. La medida establecida es para el ingreso a los eventos de la Feria de las Flores.

El Juzgado 40 penal municipal de Medellín declaró improcedente la acción interpuesta.

La tutela contra el alcalde

Este jueves, 12 de agosto, se conoció la decisión del juez respecto a la Tutela interpuesta por 16 personas en su contra.

De acuerdo con la acción, 16 personas presentaron la solicitud indicando que consideraban que se les vulneraban los derechos a la dignidad humana, vida,

libertad e igualdad ante la ley, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, libertad de expresión e información, de circulación y residencia, trabajo, libertad personal y asociación.

“El alcalde de Medellín Señor Daniel Quintero Calle justifica su medida de no permitir el acceso a los eventos de la Feria de las Flores a los no vacunados mayores de 40 años, bajo la falsa premisa de que las personas saludables NO vacunadas son una amenaza mortal para la salud de los vacunados y una amenaza a la salud pública“, dice la Tutela.

Las razones

Indicaron que la premisa de la medida no ha sido demostrado por el alcalde ni por nadie en el mundo.

“Por el contrario, los estudios científicos ya demostraron desde 2020 que NO existe el contagio asintomático. No hay una amenaza a la salud pública por parte de las personas no vacunadas contra persona alguna. Nunca en la historia humana se ha tratado a las personas saludables como una amenaza a la salud pública. El alcalde de Medellín estigmatiza, acusa sin fundamento de hecho, sin pruebas, ni lógica alguna, a los no vacunados, los señala, les endilga una amenaza que no es real, que no existe. Es una falsa motivación para justificar la vulneración de derechos fundamentales“, agregó el documento.

Las pretensiones que tenían era dejar sin efecto la decisión de prohibir el acceso a eventos públicos.

“Dejar sin efectos la decisión tomada por el Alcalde de Medellín, señor Daniel Quintero Calle, de prohibir el acceso a los eventos públicos de la Feria de las Flores celebrada en Medellín y Antioquia de agosto 12 al 22 de 2021 a los ciudadanos mayores de 40 años NO vacunados con las denominadas vacunas experimentales para covid-19“, dice el documento.

Sin embargo, el juez negó la acción de tutela e indicó que los accionantes tienen la facultad de impugnar esta decisión dentro de los tres días hábiles siguientes.

