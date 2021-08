“Hice capturar a ese delincuente”: habla taxista que resultó herido poco antes del ataque a policías

Habla taxista que resultó herido poco antes del ataque a policías. Diego Ariza, el taxista que resultó herido por los delincuentes que a su vez atacaron a dos policías, en la localidad de Antonio Nariño, se pronunció sobre los hechos.

“Hice capturar a ese delincuente que hizo lo que hizo y se quería escapar (…) fue un impulso que casi me cuenta la vida”, exclamó en diálogo con Noticias Caracol.

Según dijo, minutos antes del ataque a los policías, cuando dejaba una carrera en el sector vio cómo el delincuente venezolano, identificado como Anderson de Jesús Romero, le robaba la bicicleta a otro muchacho.

En un acto heroico, Ariza decidió ayudar a atrapar al bandido. En ese intento, el sujeto le propinó un disparo que le atravesó la pierna izquierda. Pese a estar herido, decidió continuar persiguiendolo.

En ese lapso de tiempo Anderson de Jesús- en complicidad de otros- atacó a dos agentes. Uno de ellos, el patrullero Huberto Sabogal, perdió la vida.

Ariza, herido, fue uno de los ciudadanos que ayudó a detener al sujeto, tal y como se ven en videos que rondan las redes sociales. Lo hizo sin saber que además del robo el sujeto había herido a los uniformados.

“Los doctores me dicen que me salvé, porque él sí mató a un policía. En ese momento me entero que él había sido el sicario de los policías, yo no sabía”, añadió.