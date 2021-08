Claudia López sobre los abucheos que recibió en el Portal Américas. “Asesinos, aquí no los queremos, aquí nadie los quiere”, “asesina”, “quien dio la orden”, fueron algunas de las frases que le lanzaron varios jóvenes a la alcaldesa de Bogotá durante un recorrido por el Portal Américas y sus alrededores, este viernes 13 de agosto de 2021.

Por redes sociales se conocieron varios videos que evidencia la situación, tal y como se ve a continuación:

Así recibió la comunidad de Chicalá a Claudia López, en cercanías al Portal Américas. pic.twitter.com/iKtA5an2jK — Óscar Shelby (@YerbaMalaMuere) August 13, 2021

Esto dijo Claudia López sobre los abucheos que recibió en el Portal Américas

La alcaldesa se refirió al tema en su cuenta de Twitter alegando que el miedo y la rabia no solucionan nada. “Respeto las voces de inconformismo y reclamos que manifiestan algunos jóvenes. No alimentamos sus rabias y frustraciones sino que damos soluciones y oportunidades concretas para ellos. La rabia y el miedo no solucionan nada. La inversión social, el empleo y la reactivación sí”, dijo.

La rabia y el miedo no solucionan nada. La inversión social, el empleo y la reactivación sí. pic.twitter.com/rElid1Lrj2 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 13, 2021

La alcaldesa visitó este viernes el Portal Américas en el marco del lanzamiento del programa ´Juntos Cuidamos Bogotá´, una estrategia que se llevará a cabo de la mano de la ciudadanía para recuperar la convivencia y el espacio público afectado por los actos vandálicos registrados en medio de protestas.

En este sector del suroccidente de la ciudad se intervinieron más de 8.000 metros cuadrados de espacio público, entre andenes, vías, zonas verdes y fachadas. También se realizaron trabajos de jardinería, mantenimiento de más de 1.200 árboles, recuperación de paraderos del Sitp, reparación de luminarias, pavimentación de malla vial, embellecimiento de los entornos, entre otras acciones.

Adicionalmente, se instaló una feria de servicios donde la ciudadanía pudo conocer toda la oferta distrital con programas como Jóvenes a la U, el Sistema Distrital de Cuidado para Mujeres, ruta de empleabilidad y emprendimiento y vacunación contra COVID-19, entre otros.

La próxima jornada del programa “Juntos Cuidamos Bogotá” será este sábado 14 de agosto en la localidad de Chapinero, donde se realizará reparación de vías, lanzamiento de la Unidad de Mantenimiento Peatonal, señalización, entre otras actividades.