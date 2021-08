Gustavo Petro salió en defensa de Epa Colombia. Los cargos que le se imputaron a Epa Colombia son perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas. Fue condenada a cinco años de cárcel.

Daneidy Barrera mostró toda su dolor a través de las redes.

“Todo va a estar bien. Esas palabras me las repito una y otra vez como una especie de plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme, que hay días en donde no quiero saber del mundo y que el mundo no se sepa de mí, pero también me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga, porque sé que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí”, señaló.