El presidente Iván Duque sancionó la ley que establece el fuero de paternidad. Aprueban ley que prohíbe que padres sean despedidos cuando esperan un hijo.

La iniciativa fue de autoría del senador Didier Lobo, del partido Cambio Radical. La iniciativa busca amparar a los niños y niñas por nacer. Esta medida busca que, al igual que las mujeres embarazadas, los hombres que estén esperando hijos no puedan ser despedidos.

La norma, entonces, establece que se prohíbe el despido de todo trabajador que tenga cónyuge, pareja o compañera permanente que se encuentre en estado de embarazo. Además, no solo en estado de embarazo, si no que también aplica para cuando está dentro de las 18 semanas posteriores al parto y que no tenga empleo formal.

“Habrá igualdad de derechos de los hombres y las mujeres en el sentido que se amplía este beneficio a las 18 semanas después del parto. Equiparando el fuero con la licencia de maternidad en el marco de las relaciones familiares y laborales“, señaló Lobo.

Además, esta norma establece que ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin autorización previa. Esta será entregada por el Ministerio de Trabajo, en caso de que avale una justa causa.

En este mismo sentido, se establece que para hacer un despido de una trabajadora en embarazo o a las 18 semanas posteriores al parto, deberá contar con el permiso previo del inspector del Trabajo. En caso de que en su localidad no exista esta figura deberá ser el alcalde o alcaldesa quien emita la autorización.

Con lo ya mencionado la norma acota que las trabajadoras que sean despedidas sin la previa autorización serán indemnizadas. Esta reparación será igual a 60 días de trabajo adicionales a las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar.

La misma indemnización será aplicada en el caso de un despido del trabajador con cónyuge en estado de embarazo o con 18 semanas posteriores al parto.

La norma no aplicará en los casos de los hombres cuyo cónyuge o pareja permanente tenga un trabajo formal o estable.

Cabe mencionar que desde hace 15 años no había una medida que comprometiera más a los padres con el cuidado de los recién nacidos. Sin embargo, esta ley avanza en el compromiso por generar mayores condiciones de equidad para las parejas y sus hijos.

A partir de esta semana también comenzó a regir la extensión de la licencia de paternidad. Conozca los detalles de esta nueva ley aquí.