Medellín tendrá policías robot para disminuir hurtos y aumentar capturas. Con el nombre de “Robocop” el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hizo el anuncio.

Se trata de un nuevo sistema que permite monitorear cualquier punto de la ciudad.

Nuevo sistema de seguridad

La Alcaldía de Medellín anunció la llegada a la ciudad de policías robot. Se trata de un nuevo sistema que en tiempo real, sin necesidad de redes físicas, ni electricidad, se puede controlar desde cualquier parte del mundo a través de un celular.

“Es un sistema móvil de vigilancia inteligente, es un policía robótico que tiene detección facial de placas, que es capaz de ver noche, que es capaz de comunicarse de forma encriptada con el sistema central“, indicó el alcalde.

Según la administración municipal, este es un proyecto ambicioso de tecnología contra el crimen urbano.

Las cámaras son móviles y están dotadas para realizar reconocimiento facial y de placas. Además, cuenta con un subsistema de alerta, luces y audio.

“Me parece muy bueno porque así apoya a la policía, las cámaras les ayudan a ellos más, yo trabajo como vendedora ambulante y he sido testigo de muchos robos, entonces esto me parece bueno”, dijo Marta Marín, vendedora ambulante de Medellín a Blu Radio.

En total serán 40 cámaras que estarán distribuidas en diferentes partes de la ciudad. Sobre todo estarán en puntos vulnerables de inseguridad.

Según conoció la emisora, las cámaras de seguridad de la ciudad han permitido que la Policía haya capturado a 747 personas en los primeros seis meses del año.

Así funciona "Robocop", nuestro primer policía robot. Tenemos una #MedellínSegura gracias a la tecnología. pic.twitter.com/D0nKxWxgYN — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 11, 2021

