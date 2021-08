Sujetos se toman la movilidad de Cali y amenazan a agentes de tránsito, así quedó evidenciado en video.

Los agentes acudieron para regular el tráfico pero los jóvenes que piden monedas en el punto los amenazaron.

Agentes de tránsito no pueden trabajar

En el marco del Paro Nacional se presentaron innumerables daños materiales, pero uno de los que más afectó a los caleños, fue la red de semáforos. 86 redes de semaforización se vandalizaron durante las protestas en la ciudad. Aunque las autoridades han intentado recuperar la semaforización hay puntos que aún continúan sin el servicio. Por lo anterior, agentes de tránsito deben acudir a estos sitios para regular el tráfico. El problema es que las personas que están ahí, que se lucran gracias a la mendicidad, no permiten que los guardas hagan su trabajo.

Es el caso del barrio Calipso, donde los agentes de tránsito no han podido ejercer su labor por cuenta de sujetos que los amenazan. Los jóvenes que están en estos puntos piden monedas a cambio de regular el paso y las autoridades no pueden hacer nada para evitarlo. Así quedó captado en video, donde estas personas hacen presencia con letreros pidiendo dinero y no permiten la presencia de la Secretaría de Movilidad.

Este lunes, cuando los agentes llegaron para controlar la movilidad en el sector en la calle 70-28D, no pudieron hacerlo por amenazas. “Los muchachos nos están diciendo palabras soeces y que no se van a retirar”, denuncian en el video. Incluso con el acompañamiento de patrullas de la Policía, los agentes no pudieron realizar su labor.

Planean retomar el control

Este martes autoridades en Cali anunciarán a las 9 de la mañana un plan de seguridad y movilidad que permita acompañar a quienes transitan por el sector. Esta es una de las zonas más complejas de la ciudad y allí se presentaron bloqueos desde abril y hasta finales de junio.

Aunque ahora ya no hay protestas ni cierre de vías por cuenta de manifestantes; estas personas se adueñaron del sector para mendigar. En esa zona del llamado Distrito de Aguablanca, se hará intervención por parte de las autoridades para retomar el tráfico desde la Secretaría de Movilidad.

Este es el video que se hizo viral en redes sociales y que muestra la situación que viven los agentes de tránsito en Cali.