La mandataria reiteró en acusar al petrismo de radicalizar y financiar vandalismo. Petro responde a nuevas acusaciones de Claudia López por vandalismo en Bogotá.

Este martes Bogotá amaneció con nuevos desmanes provocados por personas inescrupulosas presentes en manifestaciones. Un bus de SITP totalmente quemado y dos más vandalizados serían algunos de estos daños provocados.

Frente a esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, declaró que es inaceptable lo ocurrido. Además, comentó que las autoridades están brindando hasta 20 millones de pesos por información que ayude a dar con la captura de los responsables.

En medio de las declaraciones para Noticias Caracol, la mandataria comentó que las manifestaciones no pacíficas se deben a una radicalización de jóvenes.

Lo anterior, como lo había hecho antes, la alcaldesa lo atribuyó a ideologías políticas, como el petrismo.

López aseguró que el petrismo y personajes como el senador Gustavo Bolívar producían esa radicalización. Además, volvió a acusar a Bolívar de financiar grupos criminales y vandálicos.

El senador respondió a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, en donde se acusa a su movimiento político.

“El ataque de Caudia contra Bolívar es electoral y trapero. Bolívar no le quita los ojos a los jóvenes. No destruye humedales y no le regala el dibero público a los operadores privados de transmilenio. Hay que saber hoy por hoy, donde están los vándalos”, escribió Petro.

Hay que saber hoy por hoy, donde están los vándalos. https://t.co/030AZcjYs6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 10, 2021

El senador, además, señaló a la alcaldesa de que “se eligió con el programa de la Bogotá Humana y gobernó con el programa de Peñalosa”.

El senador entregó estas declaraciones en medio de las manifestaciones que se han gestado en la capital en el humedal Tibabuyes.