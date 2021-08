Medellín y Ciudad de México firman acuerdo para incentivar el turismo. Las dos ciudades firmaron un memorando con el que comprometen a realizar acciones entre ambos destinos.

Una de las primeras estrategias de este año está la ubicación de publicidad en vallas y paraderos de buses en lugares estratégicos de las urbes.

Incentivar el turismo mutuo

Durante la oficialización del documento, la Alcaldía de Medellín presentó el Plan Padrino en alianza con Cotelco. Esta es una estrategia que durante este segundo semestre busca fortalecer 100 establecimientos del sector turístico.

La Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Turismo de Ciudad de México firmaron un memorando de entendimiento. A través de este se comprometen a ejecutar un plan de acción, de manera conjunta, con el propósito de reactivar el turismo en ambas ciudades.

El documento estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. En ese tiempo, los dos destinos se comprometen a estrechar relaciones y a llevar a cabo actividades de promoción para motivar la visita de turistas.

“Yo creo que hoy se plantea un hito histórico, no solo para Medellín sino para Colombia. Dos ciudades encantadoras se han unido en un propósito particular, no solo cooperar en relación a cómo fortalecer su turismo sino que además han decidido implementar metodologías novedosas. México invitará a sus ciudadanos a moverse a Medellín y pasada la Feria de las Flores nosotros haremos lo mismo con publicidad de Ciudad de México“, dijo el alcalde Daniel Quintero.

Intercambio de información

Entre los acuerdos a los que llegaron es el intercambio de información sobre experiencias exitosas en cada territorio.

Esos datos serán compartidos a las empresas que hacen parte de la cadena de valor. El objetivo es que se apliquen sus sistemas de gestión para el desarrollo turístico.

Además, se comprometen a facilitar la participación del otro en exposiciones, congresos, ferias, jornadas y seminarios, con la finalidad de que puedan cooperar con la promoción de sus atractivos turísticos.

“Medellín ha estado presente en la Ciudad de México de múltiples maneras desde hace varios años. En temas tan complejos como la lucha contra la inseguridad, la modernización del transporte y la política social. Colombia es un gran socio comercial y turístico de Ciudad de México. En el 2018 recibimos 335.000 de sus compatriotas, 351.000 en el 2019 y ahora en el 2021 ya llegamos a cerca de 70.000. Por eso para nosotros este intercambio de publicidad y mobiliario urbano es muy significativo, queremos incursionar en otros ciudades del mundo y el gran inicio es en Medellín”, dijo Carlos Mackinlay Grohmann, secretario de Turismo de Ciudad de México.

