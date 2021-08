Así está el hospital de Providencia después de nueve meses de Iota. Se conoció la denuncia a través de las redes sociales.

Según la denuncia para la reconstrucción del hospital se habían aprobado 8000 millones de pesos y aún no se han iniciado la construcción de uno nuevo.

La denuncia

A través de Twitter se conoció la denuncia publicada por la periodista Vilma Jay, corresponsal de Caracol Noticias en San Andrés.

“Nueve meses después de Iota, así está el hospital de Providencia. Aunque la obra tiene recursos aprobados por más de 8 mil millones aún no han iniciado la construcción de uno nuevo. Actualmente el hospital funciona bajo carpas instaladas en una cancha“, escribió.

Nueve meses después de Iota, así está el hospital de Providencia.

Aunque la obra tiene recursos aprobados por más de 8 mil millones aún no han iniciado la construcción de uno nuevo.

Actualmente el hospital funciona bajo carpas instaladas en una cancha. pic.twitter.com/IE35cy4F9u — Vilma Jay (@VilmaJay14) August 10, 2021

La publicación ha tenido múltiples reacciones de los ciudadanos.

“La contratación pública nunca permitirá que las soluciones sean oportunas, por lo demorado y engorroso de los procesos. Adicionalmente la naturaleza de las entidades que ejecutan impide que se pueda atender inmediatamente“, escribió @GioSalasAr

“Que tristeza ver tanta gente que sufre en el país por diferentes situaciones y el gobierno, no solo de @IvanDuque no hacen absolutamente nada. A veces me da pena quejarme de mis cuitas, cuando hay muchos que realmente lo pasan terrible“, escribió @estonoessuyo.

Así está el hospital de Providencia después de nueve meses de Iota