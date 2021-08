Las declaraciones las entregó un hombre capturado anoche en la ciudad, mientras cometía actos vandálicos. Joven dijo que le pagaron 70.000 pesos para ir a las marchas y vandalizar en Bogotá.

La información se conoció en medio de la primera transmisión de Noticias Caracol. En esta, se cuestionó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre los últimos temas álgidos en la capital.

Dentro de estos temas, por supuesto, entraron las manifiestaciones. Estas aún se mantienen en diferentes puntos de la capital. Anoche, por ejemplo, se dieron manifestaciones y enfrentamientos en inmediaciones de la localidad de Suba.

Frente a esto, la alcaldesa comentó que ya hay 16 capturas en medio de estos enfrentamientos.

Joven capturado dijo que le pagaron 70.000 pesos por ir a marchas en Bogotá

Noticias Caracol, en medio de esto, mostró que habló con un joven capturado el día de ayer en la ciudad de Bogotá.

Para el programa, el joven dice que le pagaron 70.000 pesos por asistir a las manifestaciones. Además, contó que los pagos funcionan por plataformas digitales. También comentó que a él lo convencieron con que le pagarían por medio de redes sociales.

Adicionalmente, el hombre aseguró que no sabe de dónde provienen los recursos. Comentó que las transferencias se hacen de manera virtual.

A pesar de que al joven lo cuestionaron sobre si le pagaban por vandalizar, el respondió que no era por eso.

Sin embargo, en declaraciones para esa misma franja noticiosa, la alcaldesa comentó que seguramente al joven si le habrían pagado por vandalizar.

En medio de estas declaraciones, la alcaldesa reafirmó su pensamiento sobre que el petrismo está “radicalizando jóvenes”.

Además, según la alcaldesa, este movimiento político estaría mandando a los jóvenes como carne de cañón a las manifestaciones.

Hizo alusión a la ayuda que prestó el senador Gustavo Bolívar a la financiación de implementos para la Primera Línea.

En medio de su declaraciones, la mandataria también comentó que está trabajando por Bogotá. También que está generando un trabajo conjunto con las autoridades y las comunidades de diferentes barrios de la capital para poder dar tranquilidad a los ciudadanos.

Lo anterior lo declaró luego de que varios ciudadanos expresaran su preocupación con situaciones de seguridad como la presentada ayer en Cedritos.

“Cuando a uno le dicen las cosas hay que hacer caso, mi mamá me dijo que no viniera y véame donde paré. No volveré a hacer esto, ni por plata“, concluyó el joven capturado.