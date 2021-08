“Ejercemos nuestra profesión en otro país por dinero”: habla mercenario colombiano

Testimonio de mercenario colombiano. Dante Incapie, un exmilitar que se enlistó en ejércitos extranjeros para pelear guerras ajenas, entregó su testimonio dado el escándalo que se ha desatado en el mundo por los mercenarios colombianos que habrían contratado para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moise.

El exmilitar resaltó en Los Informantes que prestó servicio en la Armada Nacional durante 21 años; posteriormente fue contratado para ir a los Emiratos Árabes como mercenario.

A renglón seguido, continuó defendiendo a capa y espada labor de mercenario, alegando que en términos económicos es lo más conveniente.

“Yo duré 21 años de servicio en la Armada Nacional. Cuando me retiré me dieron 68 millones de pesos. ¿Sabe cuánto me hice en esos dos años en Emiratos Árabes? Más de 100 millones de pesos. En dos años uno se hace lo que usted aquí en 20 años no hace”, puntualizó.