Sale a la luz video que sería crucial en caso de Ana María Castro. El defensor de Paúl Naranjo, John Cadena, mencionó que su cliente no aceptará los cargos por feminicidio, tampoco por homicidio culposo.

Sale a la luz video que sería crucial en caso de Ana María Castro

El defensor señaló que hay nuevas evidencias. Se trata de un nuevo video y un testigo. La información se dio este lunes 9 de agosto en medio de una audiencia.

Según se sabe, el video fue captado por una cámara de seguridad de la chatarrería Tolima. En ese se evidencia, supuestamente, el momento en que Paúl Naranjo deja a la joven en la calle 80. “Las imágenes muestran que tanto Ana María Castro como Mateo Reyes se bajaron del carro con vida y que mi cliente arrancó despacio y tranquilo”, declaró el abogado a El Tiempo. AQUÍ ENCUENTRA EL VIDEO.

“Esos nuevos elementos probatorios nos llevan a señalar que no se configura ningún homicidio culposo y menos feminicidio, como lo dijo la Fiscalía”, agregó.

Igualmente, mencionó que hay una alta probabilidad de que la joven Ana María Castro fuera atropellada por otro vehículo.

Al respecto, El Tiempo también citó declaraciones de Nidia Romero, mamá de Ana María, quien insiste en que el caso se trata de un feminicidio: “Los muertos hablan. El cuerpo de mi hija estaba muy golpeado, de pies a cabeza. No pudo ser un accidente de tránsito, a ella la mataron a golpes. No creo en esa tesis, rotundo no, yo si me esperaba que ellos se valieron de algo así y quién sabe de qué más cosas para tapar el crimen que cometieron sus clientes”.