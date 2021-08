Diego Alejandro, el joven asesinado al negar un trago a desconocidos en Bogotá. Los fatales hechos de intolerancia se presentaron en el sector de Britalia, en la localidad de Kennedy, el pasado 1 de agosto.

Según se sabe, el día de la tragedia, Diego Alejandro Blanco, de 25 años y estudiante de mercadeo y publicidad, departía con amigos en una fiesta. Aparentemente, a la salida del lugar desconocidos lo abordaron para pedirle licor.

Ante la negativa de Diego y sus amigos, los desconocidos no tuvieron reparo en agredirlos con puños, patadas y hasta armadas blancas.

Blu Radio reseñó en su momento que el joven falleció ante la gravedad de las lesiones. Dos de sus amigos también fueron atacados con arma blanca.

En su momento circuló la versión que el joven fue atacado en medio de un robo, no obstante, sus seres queridos reiteran que todo ocurrió por la intolerancia de los desconocidos, quienes atacaron luego de que les negaran un trago.

En su declaración, recordó a su amigo como “un gran amante al deporte”. Según dijo, practicaba microfútbol desde los 8 años, “era un gran deportista, muy conocido en la localidad de Kennedy”.

Sus seres queridos exigen que este caso no quede en la impunidad, pues a la fecha los responsables siguen libres. No hay capturas.

“Como familiares y amigos de Diego queremos que este caso no sea uno más, que no se quede en la impunidad, y queremos aclarar que esto no fue un atraco”, mencionó, al mismo noticiero, Jésica Molano, amiga del joven asesinado.