Indignante: graban a una familia que transforma a su hija para mendigar

Graban a una familia que transforma a su hija para mendigar, en video quedó el indignante hecho sucedido en Bucaramanga.

La mujer disfraza a su hija para que pase como discapacitada al frente de una iglesia para pedir limosna.

La transforman para mendigar

Un hombre de Bucaramanga grabó por varios minutos a una mujer que transportaba a una menor de edad con el fin de disfrazarla para mendigar. El hecho ocurrió en lo que parece ser Lagos del Cacique, en Bucaramanga. En lo que empieza a desarrollarse la escena, el hombre que graba dice que estuvo observando por varios minutos y vio cómo la mujer y su acompañante se cambiaban de ropa.

La mujer llega en una moto y se puede ver cómo la menor se baja sin discapacidad alguna a la espera de que la mujer la disfrace. Mientras la menor espera de pie, la mujer saca una silla de ruedas de la moto. Cuando bajó la silla de ruedas de la moto y sentó a la menor, empezó a vendarle las piernas y le entregó dos carteles para que los sostuviera en sus manos.

El hombre indignado se acercó para increpar a esta mujer por lo que estaba haciendo. “Esto no puede ser así. Yo no me aguanto esta vaina. Cómo así que ayúdeme por favor si yo las vi llegar bien, todo normal”, se puede escuchar en el video.

Cuando llega hasta donde está la mujer para increparla, ella sin reparo le responde “No se meta en lo que no le interesa. Deje la pendejada”. Mientras intenta salir del paso y huir con la menor en la silla de ruedas quien estaba cubierta con un gorro y tapabocas.

En uno de los carteles se alcanza a leer “ayuda, estoy discapacitada”. Por esto y antes de terminar el video, el hombre le grita a la mujer que “Lo que usted está haciendo de pedir dinero está mal”. Este video se hizo viral en redes sociales, tanto así, que el alcalde de Bucaramanga rechazó el hecho en su cuenta de Twitter escribiendo que “no hay derecho. No pueden usar a los niños y niñas para pedir limosna y hacerlos pasar por personas con discapacidad. Esto es indignante. Desde la Secretaría de @InteriorBGA ya trabajamos para realizar el procedimiento correspondiente en este caso. Gracias por la denuncia”.

Este es el video que generó indignación en redes sociales.