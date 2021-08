Mujer recibió las cenizas de su esposo y las tiró a la basura. A través de un video que la viuda publicó se conoció el caso.

Marsha Widener al inicio del video dice: “Sé que no vas a entender el por qué estoy haciendo esto“. Después, acerca a la cámara la caja de las cenizas y dice que ese es su esposo.

Tiró las cenizas a la basura

La caja tiene un rótulo en el que se observa el nombre de su esposo, Donald Lee Widener.

“Su familia no lo quiere, su hermano no lo quiere cerca, sus hijos no lo quieren. En realidad, ellos quieren que vaya a la alcantarilla o al baño“, dijo la mujer con la caja en la mano.

Marsha dijo que Donald era conductor de un camión de basura y que la llevaba desde los negocios hasta el vertedero. Entonces, ella ahora lo enviaría a un vertedero.

Mientras desató la bolsa que contiene las cenizas, Marsha comentó que: “esto es por todo el dolor y toda la confusión que nos ha causado a mis hijos y a mí y a lo que él llama sus padres. Este es su adiós“.

Acto seguido tira las cenizas en un cubo de basura, y dice: “esto es por todas las veces que me pateó en la cabeza – sí, me metió la cabeza por una ventana“.

Luego, derramó las cenizas en el suelo y las estripa en la tierra con el pie. Desocupa el resto de las cenizas en la basura, arroja la bolsa también y dice: “¡Adiós amigo!“.

Mujer recibió las cenizas de su esposo y las tiró a la basura