En rueda de prensa el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, se pronunció sobre la situación de Necoclí. Migración Colombia creará oficina permanente para atender crisis en Necoclí.

Por tanto Espinosa dijo que “habrá una oficina permanente de Migración en el municipio para atender el tránsito de migrantes”.

Y añadió que “Colombia es un lugar de destino en las migraciones tenemos una fuerte presencia extranjera en Colombia no sólo con nuestros hermanos venezolano, sino de diversas nacionalidades que se han venido asentando en el territorio nacional”.

Además, explicó según el punto de vista de Migración Colombia, lo que ocurre con éxodo haitiano reciente.

“Hay un fenómeno que es la migración de tránsito que no se origina en Colombia, que no tiene como destino a Colombia, en donde este momento los ingresos principales están asociados a Haití, no se trata de haitianos que han abandonado la isla de manera reciente, sino de los que salieron a principios de la década del año 2000 en razón del terremoto que se presentó en la isla”, indicó Espinosa.

Migración Colombia creará oficina permanente para atender crisis en Necoclí

También agregó que la situación en este municipio fronterizo se estaría normalizando.

“Ahora hay calma en Necoclí, es un fenómeno que se está estabilizando, el cual no empezó en el 2021, lleva varios años y permanecerá por varios años en la medida que las causas migratoria se mantengas presente. Desde migración creamos el compromiso de crear una oficina permanente en Necoclí”.

El director de Migración anunció, además, que en tarea conjunta con Panamá en estos días se trasladaran hacia el Darién desde la zona con Panamá para atender la situación que preocupa a ambas naciones.

“En este momento hay más de 10,000 migrantes irregulares en Necoclí, de estos en 95% son de Haití y hay presencia de ciudadanos venezolanos, cubanos, y de migración extra continental, fundamentalmente del África. Es una situación que no se presenta de manera reciente es una situación histórica que ha tenido unos picos muy fuertes por ejemplo en 2016 fueron casi 34,000 migrantes que se detectaron, las migraciones son altamente sensibles a los fenómenos que se presentan en los diferentes países y eso presenta algunos picos y en este caso la pandemia incidió”, explicó Espinosa.

Migración Colombia creará oficina permanente para atender crisis en Necoclí

De igual forma, se refirió también a los avances del Estatuto de Migrantes, que cumple tres meses de funcionamiento y cuya implementación “ha sido exitosa”.

“En estos tres meses tenemos un registro de 1.145,760 venezolanos titulares en el registro único con usuario y contraseña. Asimismo, con caracterización 1.013.700 migrantes. La caracterización es muy importante, porque esto quiere decir que ya conocemos sus necesidades, discapacidad, formación académica, ocupación”, concluyó el director de Migración Colombia.

“Tenemos una migración de tránsito que no se origina en #Colombia y no tiene destino en Colombia, en donde en este momento los flujos principales están asociados a #Haití. Se trata de haitianos que abandonaron su país para el año 2000 y fueron recibidos por naciones como #Brasil” pic.twitter.com/XYOZdk1rNV — Migración Colombia (@MigracionCol) August 5, 2021

Migración Colombia creará oficina permanente para atender crisis en Necoclí