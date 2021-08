La alcaldesa de la capital se prepara para un posible cuarto pico en la pandemia. Claudia López se refirió a las restricciones que habría en Bogotá por la variante delta.

Este miércoles la Secretaría Distrital de Salud explicó que, tras analizar 300 pruebas, encontraron cuatro casos de la variante Delta.

De acuerdo con la entidad, cada uno de los casos está siendo seguido conforme los protocolos epidemiológicos.

Sin embargo, la alarma por la circulación de esta nueva cepa (más contagiosa) no se apaga.

Claudia López se refirió a las restricciones que habría en Bogotá por la variante delta

La mandataria local no descarta tomar fuertes medidas en caso de aumentar la circulación de esta variante delta.

Pese a que López está a la expectativa de la nueva reglamentación que anunciará el Gobierno Nacional para frenar esta cepa, ella también prepara sus propias decisiones.

Por eso dijo en Blu Radio que no descarta anunciar restricciones, pero esta vez sería solo para los que no están vacunados.

“No estamos como hace un año donde contagiados y no contagiados nos tocaba quedarnos en casa. Ahora resulta que cerca de la mitad de la población de Bogotá ya se ha ido a vacunar, pero muchos que podrían y deberían estar vacunados no lo han hecho porque no han querido”, indicó.