La justicia colombiana dictó sentencia en este caso. A ocho años de prisión condenan al excongresista Bernardo ‘Ñoño’ Elías por caso Odebrecht.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos en relación con el escándalo de sobornos de Odebrecht.

Por tanto el político deberá pagar 8 años y 4 meses de prisión en establecimiento carcelario y le impuso una multa de 15.008 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cabe recordar que Elías Vidal había sido condenado en 2018 a 6 años y 8 meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias.

Sin embargo, esa sentencia no cobijaba estos dos delitos que el exsenador solo aceptó el pasado 19 de mayo.

“Bernardo Miguel Elías Vidal no solo permitió ser permeado por la corrupción, sino que se adhirió a una organización delictiva que atentó en forma permanente contra el Estado afectándolo patrimonialmente, dispuso a su antojo de funcionarios, eludió las cargas tributarias que debía asumir, ocultó y dio apariencia de legalidad a los dineros que él y aquellos con quienes se asoció recibieron por estas tareas y obvió las atribuciones y controles que tanto las autoridades públicas como el sistema financiero prevén para regular el curso del dinero”, señaló la Corte.

En ese sentido ‘Ñoño’ Elías aceptó su participación para que le fuera concedido a Odebrecht de manera irregular el otrosí número 6 del contrato de la Ruta del Sol II, para el tramo Ocaña-Gamarra en la condena de 2018.

Y también aceptó haberse asociado con los directivos de Odebrecht, funcionarios públicos y particulares entre 2009 y 2016, para realizar conductas contrarias a la ley, a la administración de justicia y al sistema financiero.

Al respecto en la audiencia de aceptación de cargos, Elías Vidal pidió perdón a la ANI Agencia Nacional de Infraestructura.

“No me queda mucho que decir sino pedirle inmenso perdón al país por esta actuación que manchó para siempre mi nombre y el de mi familia. Sí estoy arrepentido de todo esto que se hizo. Estoy pagando, me estoy poniendo al día con la sociedad por haberle fallado a mi país. Me queda decir que no volveré a cometer estos actos”, concluyó.

