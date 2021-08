¿Qué está pasando en Mallorquín? 35 familias en mesa de concertación para ser reubicadas en Barranquilla

El pasado 22 de julio en medio de humo, gritos y hostigamientos las autoridades locales de Barranquilla iniciaron una diligencia de desalojo, que se salió de control, en el barrio Las Flores, en zona aledaña a la ciénaga de Mallorquín. ¿Qué está pasando en Mallorquín? 35 familias inician mesa de concertación para ser reubicadas en Barranquilla.

De allí pretendían expulsar a 35 familias que están asentadas en esta zona palafítica desde hace más de seis años.

“La situación en el barrio Las Flores se puso muy tensa debido a una diligencia que vino a ejecutar el distrito en cabeza de la Secretaría de Gobierno y se presentó un atropello de la fuerza pública hacia los habitantes del sector de Mallorquín”, dijo Dimas Caraballo, presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Las Flores a PUBLIMETRO.

De acuerdo a los residentes estas familias son nativas de la Ciénega de Mallorquín y se dedican a la pesca e históricamente han invadido las orillas de este cuerpo de agua.

Sin embargo, su estadía en esta zona dificulta los planes del megaproyecto de la Alcaldía de Barranquilla, en recuperar la ciénaga de Mallorquín como un parque ecológico y reserva natural de Barranquilla.

De acuerdo a la Secretaría de Espacio Público y control urbano son 26.600 metros cuadrados que exige la ciudad en esta zona para la restitución del bien para su uso público.

Pero diversos líderes sociales en la zona denunciaron que hubo represión por parte del Esmad y la fuerza pública desalojó a estas familias con gases lacrimógenos.

“Ellos comenzaron a tirar bombas, granadas y nos aturdieron. Ellos venían a tirarnos las casas con los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores desprotegidos. Ellos nos correteaban y tiraban bombas”, detalló Magaly Márquez, residente del asentamiento.

Incluso dos niños resultaron afectados por los gases lacrimógenos durante esta diligencia, lo que avivó los ánimos en la comunidad.

“El día de los desmanes obviamente la comunidad enardecida por el exceso de la fuerza pública huyó despavorida por los enfrentamientos con gases lacrimógenos que lesionaron a dos niños. Uno de ellos terminó en una Unidad de Cuidados Intensivos. Afortunadamente el menor se encuentra bien de salud. Recalcamos que no era necesario llegar a esos extremos porque hoy estamos demostrando que sí existen las rutas y era necesario ese llamado a las mesas de concertación”, resaltó el líder Caraballo.

En ese sentido diversas organizaciones sociales en Barranquilla se han quejado porque este desalojo no había sido concertado con la comunidad. También denunciaron que la fuerza pública destruyó varias viviendas construidas en madera en este asentamiento irregular.

“Esto es negligencia de las autoridades competentes de la mismo Ministerio del Medio Ambiente y de Barranquilla Verde que permiten que crezcan estos asentamientos y nosotros siempre hemos solicitado como autoridades de aquí de la comunidad que no estamos en contra del Megaproyecto de Mallorquín sino que estamos dispuestos a aportar, pero desde una mesa de concertación y que no existan estos atropellos, porque somos una comunidad de paz y queremos servir a la competitividad de nuestra ciudad”, destacó Caraballo.

Historia del barrio Las Flores

El barrio Las Flores no fue un territorio planificado porque nació a partir de la invasión de la ribera del río Magdalena. A medida de que han pasado los años se han venido normalizando algunos de sus principales sectores en cuanto a servicios públicos. 1954 el caserío de Las Flores se convierte en corregimiento de Barranquilla y empieza a contar con algunos servicios de infraestructura. En los años setenta surge el relleno de la ciénaga de Mallorquín con materiales de desecho y basura.

Durante los años 80 se origina una actividad económica producto del reciclaje como medio de subsistencia para la población. El 23 de mayo de 1988, mediante acuerdo del concejo municipal, el corregimiento Las Flores se constituye en el barrio Las Flores y posteriormente hace parte de la localidad de Riomar hasta la actualidad. Según el Plan de Ordenamiento Territorial de 2018; esta localidad posee una población mayor a los 78.000 habitantes.

“Queremos que el Distrito y la administración hablen con claridad y nos expliquen ¿Qué es el Megaproyecto Mallorquín? ¿Cuántas viviendas serán intervenidas? ¿Cuál es la zona que será intervenida y cómo se articulan con ellos? Hoy no existe una claridad en la zona que se va a intervenir ante estas mega obras”, advierte el presidente de la Junta de Acción Popular de Las Flores.

Algunos de los afectados aseguran que también recibieron falsas promesas y hasta expectativas económicas si desalojan la zona.

“Me dicen tu casa te vamos a tumbar la casa y tienes que recibir un millón de pesos y te doy el camión para que hagas el trasteo. ¿Qué hago yo con un millón de pesos? Y si grabo el proceso con mi celular me dicen que no me van ayudar”, contó Miladis Contreras, residente del sector.

Los habitantes también contaron que la mayor parte de las familias pertenecientes a la invasión son residentes históricos del barrio Las Flores y en una mínima proporción población migrante venezolana.

Piden a la Alcaldía que busquen mecanismos para la generación de emprendimiento y empleabilidad con el fin de que estas personas no queden desprotegidas.

“Nosotros como líderes y comunidad organizada vemos que hay unas rutas que se pueden articular con el Fondo Nacional del Ahorro para que estas personas gocen de una calidad de vida y de una vivienda digna. Hay que resaltar también que la administración pidió disculpas por este atropello y en su defecto desde la semana siguiente empezaron unas mesas de concertación con estas 35 familias para así buscar una ruta idónea”, puntualizó Caraballo.

¿Qué dicen las autoridades?

Por su parte, Angelo Cianci, secretario de Control Urbano y Espacio Público de Barranquilla, explicó la postura del Distrito sobre el litigio del predio ubicado en el barrio Las Flores.

“Todo nace de una querella del 2017 y se materializa en el 2019, se suspende y ahora se está continuando la materialización”, expresó el funcionario.

Cianci informó que hace un mes se realizó un estudio socioeconómico y este arrojó que hay 35 familias viviendo dentro de los límites que tiene la acción judicial.

“Se les está ofreciendo a las familias un arriendo transitorio de tres meses y después se estudia si se arrienda tres meses más, dependiendo cada caso, los cuales serán estudiados”, agregó.

Señaló que las familias tienen la posibilidad de buscar donde estar y “nosotros le ofrecíamos la posibilidad del arriendo”.

“Hay una confusión dentro de la comunidad por los límites donde se va a hacer la acción Los límites son 26.000 metros en donde se encuentran 35 familias. No hay 400 familias en el lugar donde se va a hacer la acción”, reiteró.

Sobre la acción judicial de este jueves, en donde la Policía y el Esmad se enfrentaron contra un grupo de “afectados” y fueron desmanteladas dos viviendas, Cianci indicó que se hizo una notificación 24 horas antes, de que se iba a materializar la querella.

Eso sí, tras lo ocurrido durante el desalojo, expresó que están dialogando con las 35 familias.

“Vamos a escucharlos y que también nos escuchen para que puedan entrar en todos los programas del Distrito. Y también que puedan acceder a programas de vivienda propia”, sostuvo el secretario de Control Urbano y Espacio Público.

“Hasta el momento no tenemos una fecha específica para materializar la intervención”, concluyó.

Las cifras:

35 familias deben ser reubicadas de la zona.

Más de 78 mil personas viven en el barrio Las Flores.

Se pretenden recuperar 26.600 metros cuadrados de espacio público para recuperar la ciénaga de Mallorquín.

