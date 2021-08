Presidente del Congreso pide revisar los requisitos para elegir las 16 curules de paz. Según el funcionario de esta manera se logrará garantizar que se cumpla con el objetivo que tienen.

De acuerdo con Blu Radio, Juan Diego Gómez, presidente del Congreso, también pedirá que se revisen temas puntuales dentro de los requisitos para optar a estos puestos.

Requisitos para las curules de las víctimas

Luego que Gómez firmara el acto legislativo con el que se crean las 16 curules para las víctimas hizo el anunció. Dijo que solicitará que se revisen temas relacionados con la implementación de las elecciones.

Según aclaró, lo que busca es garantizar que se cumpla con el objetivo de la creación de estas curules. Asimismo, que se revisen los requisitos para optar por estos puestos.

“Vamos a pedir que se revisen temas como el concepto de residencia, porque las 16 circunscripciones que están en 176 municipios, probablemente, hoy ya no tienen todos esos electores en ese territorio o no tienen todos esos candidatos, la logística o la situación de seguridad no permitan que se regresen a su territorio o hacer campaña”, dijo según la emisora.

Además, dijo que con esto lo que busca es que las curules queden en manos de las víctimas y no de los victimarios. Para lograrlo, dijo que creará una comisión de seguimiento para la implementación de las curules.

“Por ningún motivo estas curules deben quedar en ningún grupo aliado ni parecido a lo que fueron los victimarios. Mucho menos, en manos de los victimarios, eso no lo vamos a permitir y desde la mesa directiva de la Cámara y el Senado vamos a definir una comisión de seguimiento a la implantación de estas curules”, explicó.

Ahora, el siguiente paso es que este acto legislativo pase a la Casa de Nariño, para que el presidente Iván Duque las promulgue y el 13 de marzo; las víctimas puedan elegir a sus representantes en el Congreso.

Presidente del Congreso pide revisar los requisitos para elegir las 16 curules de paz