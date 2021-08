Mujer ataca a guarda de tránsito por presuntamente llamarla payasa, el bochornoso episodio ocurrió en Popayán.

El fuerte altercado se presentó en medio de un procedimiento para inmovilizar el vehículo por infringir las normas de tránsito.

Mujer ataca a guarda de tránsito

En video quedó grabado el ataque de una mujer a un guarda de tránsito en la ciudad de Popayán. Según la versión de los testigos y los videos conocidos sobre el hecho, la ciudadana parqueó su carro en contravía. Además, se encontraba en mal estado con lo que parece una colisión previa.

A lo largo del video se puede ver la discusión que la mujer tiene con los agentes que llegaron a atender el requerimiento. La mujer se niega a abrir su carro para una inspección sosteniendo que “me quieren raquetar el carro”. Luego, las agresiones pasan de verbales a físicas. Ella le lanza varios golpes al agente de tránsito por presuntamente decirle “payasa”.

Lo más curioso es que los presentes se pusieron del lado de los guardas de tránsito y le gritaban al funcionario que no se dejara. Ante esta intromisión, la mujer les respondía que no se metieran. Esto, mientras seguía reclamándole al guarda por haberla llamado “payasa”.

Luego del hecho ocurrido, la mujer compartió el video en sus propias redes sociales diciendo que “se me salió el caucano”. En la misma agrega que ella no agredió a ningún agente de tránsito sino que se defendió. Por el momento las autoridades no se han pronunciado sobre si van a entablar alguna acción legal contra la mujer por la agresión a un funcionario público.

Este es el video que se viralizó en redes sociales y que fue compartido por medios locales donde la mujer ataca al agente de tránsito en vía pública. En él se puede ver los golpes que le propinó al guarda.